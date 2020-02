Minnesota Timberwolves – Charlotte Hornets: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Charlotte Hornets battre hors de la maison pour Minnesota Timberwolves par 108-115 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Toronto Raptors 137-126 et après le match, ils terminent une séquence de quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs se sont défaits de chez eux Detroit Pistons 76-87, totalisant trois victoires au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour le moment Charlotte Hornets Il resterait en dehors des positions de barrage avec 17 victoires en 53 matchs joués, tandis que Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 16 matchs gagnés sur 52 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Pendant le premier quart-temps, l’équipe à domicile était le principal dominateur, en fait, il a réalisé un 11-1 partiel au cours du quatrième et a augmenté la différence à un maximum de 12 points (30-18) et a terminé avec un 36-28. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, les locaux se sont distancés sur le tableau de bord et ont augmenté la différence à un maximum de 18 points (57-39) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-22. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 66-50 sur le comptoir.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à s’approcher du tableau de bord.En fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 12-2 jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 21-31 et un total de 87-81. Enfin, le dernier trimestre a connu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, même si l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat partiel 21-34. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 108-115 pour Charlotte Hornets.

Pendant le match, Charlotte Hornets obtenu la victoire grâce aux 28 points, huit passes décisives et quatre rebonds de Devon ‘Graham et les 25 points, trois passes décisives et quatre rebonds de Malik Monk. Les 26 points, 11 passes décisives et six rebonds de D’Angelo Russell et les 28 points, trois passes et six rebonds de Malik Beasley ils n’étaient pas suffisants pour Minnesota Timberwolves Gagnez le match.

Dans le prochain match de la compétition, Minnesota Timberwolves mesurez votre force avec Boston Celtics dans le Centre cibletandis que la prochaine réunion du Charlotte Hornets sera contre Chicago Bulls dans le United Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.