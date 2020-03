Minnesota Timberwolves – Chicago Bulls: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Minnesota Timberwolves réussi à l’emporter à domicile devant Chicago Bulls par 115-108 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 134-139 et après ce match, ils ajoutent un total de trois victoires au cours des cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également battu à domicile Dallas Mavericks par 109-107. Minnesota TimberwolvesAvec ce résultat, il est actuellement hors des play-offs avec 18 victoires en 60 matchs joués. Pour sa part, Chicago Bulls, après le match, il serait hors des positions de barrage avec 21 matchs gagnés sur 61 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu une course de 12-2 au cours du trimestre, même si l’équipe visiteuse a finalement fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 22-29. Puis au deuxième trimestre Minnesota Timberwolves réussi à approcher le tableau des scores, qui s’est terminé par un résultat partiel de 33-29. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 55-58 points avant la pause.

Au troisième trimestre, il y a eu un retour des joueurs de l’équipe locale, ils avaient une différence maximale de 11 points (88-77) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-21 et un total de 88-79. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réduit les écarts, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-29. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 115-108 en faveur de Minnesota Timberwolves.

La victoire de Minnesota Timberwolves il était basé sur les 24 points, deux passes décisives et trois rebonds de Malik Beasley et les 16 points, trois passes et 11 rebonds de Naz Reid. Les 26 points, six passes décisives et un rebond de Coby blanc et les 17 points, deux passes décisives et deux rebonds de Shaquille Harrison ils n’étaient pas suffisants pour Chicago Bulls Gagnez le match.

Dans le prochain match de la compétition Minnesota Timberwolves fera face Orlando Magic dans le Centre ciblelors de la prochaine réunion, Chicago Bulls les visages seront vus avec Indiana Pacers dans le United Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.