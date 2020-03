Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Dallas Mavericks gagné à l’extérieur pour Minnesota Timberwolves par 91-111 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre leur maison avec Orlando Magic par 136-125 et après ce résultat, ils ajoutent une série de quatre défaites à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Miami Heat par 126-118. Dallas Mavericks, avec ce résultat, s’impose en play-offs avec 36 matchs gagnés sur 60 joués, tandis que Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait pour l’instant hors des positions de barrage avec 17 matchs gagnés sur 58 disputés. Suivez le classement NBA après le match.

Pendant le premier trimestre, la direction était entre les mains des visiteurs, en fait, ils ont réalisé un 10-2 partiel et étendu la différence à un maximum de huit points (2-10) jusqu’à la conclusion avec un 24-28. Par la suite, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un autre partiel de 14-2 et ont eu une différence maximale de 20 points (41-61) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel du 20 au 35. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 44-63 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les locaux ont réussi à s’approcher du tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel pendant ce quart de 12-2 et ont terminé avec un résultat partiel de 21-18 et un total de 65-81. Enfin, au cours du dernier trimestre Dallas Mavericks il s’est encore distancé sur le tableau de bord, avait une différence maximale de 23 points (74-97) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-30. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 91-111 en faveur des visiteurs.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de Kristaps Porzingis et Seth Curry, qui a obtenu 38 points, quatre aides et 13 rebonds et 27 points, quatre aides et un rebond respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence D’Angelo Russell et Juancho Hernangomez, avec 16 points, sept passes décisives et neuf rebonds et 12 points, une passe décisive et 12 rebonds respectivement.

Dans le prochain match de la compétition, Minnesota Timberwolves jouera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Smoothie King Centertandis que la prochaine réunion du Dallas Mavericks sera contre Chicago Bulls dans le United Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.