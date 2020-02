Minnesota Timberwolves – Hawks d’Atlanta: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Atlanta Hawks gagné en tant que visiteur Minnesota Timberwolves par 120-127 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Sacramento Kings par 113-109, donc après le match, ils ajoutent un total de quatorze défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Boston Celtics par 115-123. Avec ce résultat, pour le moment Atlanta Hawks Il resterait en dehors des positions de barrage avec 13 victoires en 51 matchs joués, tandis que Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait en dehors des positions de play-off pour l’instant avec 15 victoires en 49 matchs joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Pendant le premier quart, l’équipe visiteuse était le principal leader dans le domaine, en fait, il a obtenu un partiel 11-2 et a marqué la différence maximale (12 points) à la fin du quatrième et a terminé avec un 24-36. Puis, au deuxième trimestre, il a coupé les distances Minnesota Timberwolves, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 32-28. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 56-64 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, les joueurs de Atlanta Hawks ils ont augmenté leur différence, en fait, ils ont atteint un partiel dans ce trimestre de 12-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 21 points (67-88) et ont fini avec un résultat partiel de 21-32 (77-96). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont également réduit les différences, en fait, ils ont obtenu un partiel de 13-2, bien que cela n’ait pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 43-31. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 120-127 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, les actions de Apportez jeune et John collins, qui a obtenu 38 points, 11 aides et quatre rebonds et 27 points, deux aides et 12 rebonds respectivement. Pour leur part, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Andrew Wiggins et Karl-Anthony Towns pour ses interventions lors de la rencontre, avec 25 points, trois passes décisives et sept rebonds et 21 points, une passe décisive et 11 rebonds respectivement.

Le prochain match sera confronté Atlanta Hawks avec Boston Celtics dans le Td Garden. Pour sa part, Minnesota Timberwolves sera mesuré avec Los Angeles Clippers dans le Centre cible. Consultez le calendrier complet de la NBA.