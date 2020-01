Minnesota Timberwolves – Houston Rockets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Houston Rockets battre Minnesota Timberwolves en tant que visiteur pour 124-131 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les habitants ont subi une défaite à l’extérieur contre Chicago Bulls par 117-110, donc après le match, ils accumulent neuf défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile pour Denver Nuggets par 121-105, additionnant un total de trois victoires au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Houston Rockets Il reste en position de barrage avec 28 victoires en 44 matchs joués. Pour sa part, Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 15 victoires en 45 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

25/01/2020

Agir à 04:43

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il a été marqué par le leadership des visiteurs, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 13-0 et ont augmenté la différence à un maximum de 12 points (24-36) jusqu’à la fin avec un résultat de 26-36 . Après cela, au deuxième trimestre, les locaux ont réduit les distances, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 34-27. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 60-63 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-2 et a atteint une différence de 12 points (82-94) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 24- 31 (et un 84-94 mondial). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe à domicile ont également réduit à nouveau les distances sur le tableau de bord, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 40-37. Enfin, le match s’est terminé avec un score final de 124-131 en faveur de Houston Rockets.

Avec tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Houston Rockets étaient Russell Westbrook et Eric Gordon, qui a obtenu 45 points, 10 passes décisives et six rebonds et 27 points, trois passes décisives et cinq rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins, avec 30 points, trois passes décisives et 12 rebonds et 28 points, trois passes décisives et cinq rebonds respectivement.

Le prochain choc de Minnesota Timberwolves sera contre Oklahoma City Thunder dans le Centre cibletandis que le prochain rival de Houston Rockets sera Denver Nuggets, avec lequel il sera confronté dans le Centre Pepsi. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.