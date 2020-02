Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Minnesota Timberwolves a réussi à l’emporter en tant que local contre Los Angeles Clippers par 142-115 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Atlanta Hawks 120-127, tandis que les visiteurs battaient à domicile Miami Heat par 128-111. Avec ce résultat, pour le moment Minnesota Timberwolves Il resterait en dehors des positions de barrage avec 15 victoires en 50 matchs joués. Pour sa part, Los Angeles Clippers, après le match, il continue en play-offs avec 36 matchs gagnés sur 51 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/09/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, le leadership était entre les mains de l’équipe locale, a augmenté la différence à un maximum de neuf points (38-29) et a terminé avec un 40-31. Après cela, au cours du deuxième trimestre Minnesota Timberwolves Il a réussi à se distancer sur le tableau de bord et est venu gagner par 20 points (77-57) lors du quatrième, qui s’est terminé par un résultat partiel de 41-28. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 81-59 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile s’est distancée dans le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel pendant ce quart de 10-0 et a atteint une différence de 26 points (100-74) jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 31 -29 (112-88). Enfin, au dernier trimestre, l’équipe à domicile s’est de nouveau distancée sur le tableau de bord, en fait, elle a obtenu un partiel dans ce quart de 10-0 et a eu une différence maximale de 28 points (140-112) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel 30-27. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 142-115 pour les locaux.

Pendant le match, ils se sont démarqués Karl-Anthony Towns et Jordan Mclaughlin pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 22 points, neuf passes décisives et 13 rebonds et 24 points, 11 passes décisives et quatre rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Kawhi Leonard et Paul George, avec 29 points, trois passes décisives et six rebonds et 21 points, deux passes décisives et cinq rebonds respectivement.

Le prochain choc de Minnesota Timberwolves sera contre Toronto Raptors dans le Aréna Banque Scotia, tandis que Los Angeles Clippers fera face Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.