Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder: Résultat du match NBA, résumé et statistiques

Oklahoma City Thunder réussi à gagner Minnesota Timberwolves en tant que visiteur pour 104-113 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Houston Rockets par 124-131, donc après ce résultat, ils complètent une série de dix défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Atlanta Hawks par 140-111, donc après le match, ils ajoutent un total de six victoires consécutives. Oklahoma City Thunder, avec ce résultat, s’impose en Play-off avec 27 matchs gagnés sur 46 joués, tandis que Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 15 victoires en 45 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

26/01/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, les visiteurs étaient les protagonistes, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-2 et ont marqué la différence maximale (six points) à la fin du quatrième et ont conclu avec un résultat de 22-28. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs locaux ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 12-2 lors du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 26-24. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 48-52 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs se sont distancés dans le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 11-2 et sont venus gagner de 20 points (69-89) et ont terminé avec un résultat partiel de 24-39 (72-91). Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe à domicile a également réduit les distances, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-22. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 104-113 en faveur des visiteurs.

La victoire de Oklahoma City Thunder il était basé sur 25 points, 10 passes décisives et quatre rebonds de Chris Paul et les 26 points, deux passes et quatre rebonds de Dennis Schroder. Les 37 points, six passes décisives et huit rebonds de Karl-Anthony Towns et les 10 points, 13 passes décisives et 10 rebonds de Shabazz Napier ils n’étaient pas suffisants pour Minnesota Timberwolves Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain duel de Oklahoma City Thunder sera contre Dallas Mavericks dans le Arène énergétique de Chesapeake. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Minnesota Timberwolves sera mesuré avec Sacramento Kings dans le Centre cible. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.