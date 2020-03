Minnesota Timberwolves – Orlando Magic: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Orlando Magic imposée à la maison Minnesota Timberwolves par 118-132 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Chicago Bulls par 115-108, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Miami Heat par 116-113. Orlando MagicAvec ce résultat, il s’impose en play-offs avec 27 matchs gagnés sur 62 joués. Pour sa part, Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 19 matchs gagnés sur 61 joués. Suivez le classement NBA après le match.

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, l’équipe visiteuse était le principal leader dans le domaine, a augmenté la différence à un maximum de six points (14-20) jusqu’à la conclusion avec un 24-29. Par la suite, au deuxième trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer sur le tableau de bord et ont fait la différence maximale (10 points) à la fin du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 31-36. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 55-65 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, a eu une différence maximale de 23 points (66-89) et a terminé avec un résultat partiel de 28-37 (83-102). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont réduit les distances, même si cela n’a pas été suffisant pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-30. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 118-132 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

La victoire de Orlando Magic était basé sur les 28 points, quatre passes et 12 rebonds de Nikola Vucevic et les 24 points, cinq passes décisives et cinq rebonds de Markelle Fultz. Les 29 points, une passe décisive et quatre rebonds de Malik Beasley et les 14 points, neuf passes décisives et trois rebonds de Jordan Mclaughlin ils n’étaient pas suffisants pour Minnesota Timberwolves Je pourrais gagner le match.

Après avoir gagné, le prochain affrontement de Orlando Magic sera contre Houston Rockets dans le Toyota Center. Pour sa part, Minnesota Timberwolves les visages seront vus avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Centre cible. Consultez le calendrier complet de la NBA.