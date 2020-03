Minnesota Timberwolves – Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Pélicans de la Nouvelle-Orléans il a gagné Minnesota Timberwolves à domicile par 107-120 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Orlando Magic 118-132, terminant une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, alors que les visiteurs ont gagné à domicile pour Miami Heat 110-104, terminant une séquence de trois victoires au cours des cinq derniers matchs. Pélicans de la Nouvelle-OrléansAvec ce résultat, il est actuellement hors des play-offs avec 27 matchs gagnés sur 63 joués. Pour sa part, Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 19 victoires en 62 matchs. Vérifiez le classement NBA après le match.

03/08/2020

Au premier trimestre, il a été marqué par le leadership des visiteurs, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-1 et ont eu une différence maximale de 15 points (16-31) jusqu’à la fin avec un 29-36. Ensuite, le deuxième trimestre a eu les deux concurrents en tant que protagonistes, avec des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 34-35. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 63-71 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, a eu une différence maximale de 18 points (78-96) et a terminé avec un résultat partiel de 21-27 et 84-98 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux ont réduit les distances, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-22, terminant ainsi le match avec un résultat final de 107-120 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils se sont démarqués Jrue Holiday et Zion Williamson pour leur participation au match, après avoir obtenu 37 points, huit passes décisives et neuf rebonds et 23 points, une passe décisive et sept rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Malik Beasley et D’Angelo Russell, avec 21 points et neuf rebonds et 19 points, cinq passes décisives et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain duel Pélicans de la Nouvelle-Orléans jouera contre Sacramento Kings dans le Golden 1 Centertandis que le prochain adversaire de Minnesota Timberwolves sera Houston Rockets, avec laquelle il sera mesuré Toyota Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.