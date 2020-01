Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Sacramento Kings réussi à gagner contre Minnesota Timberwolves loin de chez eux par 129-133 un nouveau jour NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Oklahoma City Thunder par 104-113, donc après ce résultat, ils accumulent onze défaites d’affilée, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile contre Chicago Bulls 81-98 et après le match, ils accumulent une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour le moment Sacramento Kings Il resterait en dehors des positions de barrage avec 16 victoires en 45 matchs joués. Pour sa part, Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 15 matchs gagnés sur 46 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

28/01/2020

À 05:13

CET

SPORT.es

Le premier trimestre avait les deux concurrents en tant que protagonistes, avec des mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 37-24. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Minnesota Timberwolves ils se sont distancés sur le tableau de bord et ont eu une différence maximale de 20 points (51-31) lors du quatrième, qui s’est terminé par un résultat partiel de 31-26. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 68-50 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les visiteurs ont réussi à vaincre le match jusqu’à ce que le tirage au sort soit atteint jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 29-28 et 97-78 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre Sacramento Kings a réussi à vaincre le jeu jusqu’à atteindre l’égalité, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 15-2 et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 22-41. Après tout cela, le match a atteint la fin de la quatrième avec une égalité à 119 points entre les deux équipes, il a donc fallu étendre le temps réglementaire à une prolongation.

L’extension a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et s’est terminée avec un résultat partiel de 10-14, soit le résultat final du match 129-133 en faveur de Sacramento Kings.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Buddy hield et De’Aaron Fox pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 42 points, trois passes décisives et cinq rebonds et 22 points, huit passes décisives et huit rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Andrew Wiggins et Robert Covington pour ses interventions lors de la rencontre, avec respectivement 36 points, huit passes décisives et neuf rebonds et 24 points et sept rebonds.

Dans le prochain match NBA Minnesota Timberwolves fera face Los Angeles Clippers dans le Staples Centertandis que le prochain adversaire de Sacramento Kings sera Oklahoma City Thunder, avec lequel vous verrez les visages dans le Golden 1 Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.