La légende de la NBA, Kobe Bryant, décédé ce dimanche dans un accident d’hélicoptère dans la banlieue de Los Angeles, a rapporté le site Web de célébrités TMZ, assurant que cinq personnes ont été confirmées mortes dans l’incident.

27/01/2020 à 01:25

CET

Sport.es

L’incident s’est produit quelques heures seulement après que l’ancienne star des Los Angeles Lakers, 41 ans, ait félicité l’actuelle star de cette équipe, LeBron James, qui l’a battu en tant que troisième meilleur buteur de l’histoire de la NBA lors d’un match samedi contre Philadelphie.

Après avoir appris la mort de Kobe Bryant, la NBA lui a rendu hommage avec une minute de silence avant le match entre les Nuggets et les Rockets. Le présentateur de la réunion a confirmé la nouvelle du décès de «Black Mamba & rdquor; tandis que les images sur l’écran du Colisée montraient l’image de Kobe.

⚫️ Minute de silence au Madison Square Garden en l’honneur de Kobe Bryant https://t.co/HwNNWkuCid pic.twitter.com/910AnHTwtX

– Journalisme explicite (@SinMaripositas) 27 janvier 2020

Tous les matchs ont été annulés

Joueurs des deux entités, fans et journalistes ils se sont montrés dans une consternation absolue et la NBA a décidé d’annuler tous les matchs de la journée.

Les responsables du shérif du comté de Los Angeles ont déclaré qu’il n’y avait pas de survivants de l’accident du matin sur une colline à Calabasas, à l’ouest de Los Angeles. L’hélicoptère a été décrit comme un Sikorsky S-76, a déclaré le porte-parole de la Federal Aviation AdministrationAllen Kenitzer

Bryant a été quintuple champion de la NBA dans une course qui a commencé en 1996 et a duré jusqu’à sa retraite en 2016. Il a également été deux fois médaillé d’or olympique, aidant l’équipe star américaine de la La NBA a obtenu des titres en 2008 à Pékin et 2012 à Londres.

