Mise à jour des blessures de la NBA: quels joueurs clés pourraient revenir après le hiatus de la ligue?

L’épidémie de coronavirus a modifié et stoppé une grande partie du monde du sport, en particulier la NBA et a laissé aux équipes et aux joueurs un avenir incertain à court terme. Les Centers for Disease Control (CDC) ont récemment suggéré que les événements de 50 personnes ou plus soient annulés ou reportés pour les huit prochaines semaines. La NBA et ses propriétaires se préparent déjà à une mise à pied qui pourrait durer l’été sinon plus.

Mais tout ce temps libre pourrait être avantageux pour les joueurs qui souffraient de blessures avant que la ligue ne suspende brusquement la saison. Bien que les équipes ne soient pas autorisées à organiser des séances d’entraînement ou des réunions officielles, les joueurs sont autorisés à organiser des entraînements individuels dans les installations de l’équipe dans l’intervalle et ont été encouragés à maintenir des enregistrements quotidiens avec le personnel médical.

Il y a beaucoup d’incertitude sur la façon dont les équipes et les joueurs procéderont à la réadaptation et au maintien en forme, mais nos Jay Persson et JJ Calle ont analysé l’impact de cette mise à pied sur les joueurs blessés des équipes actuellement prévues pour les séries éliminatoires.

Conférence de l’Est

Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo a plus de temps pour guérir d’une entorse au genou gauche qui le dérange depuis le dernier match des Bucks contre les Lakers. Il s’est entraîné le 11 mars et était officiellement douteux de revenir pour le match suivant après avoir raté les deux précédents concours.

Toronto Raptors

Fred VanVleet a raté les six derniers matchs des Raptors en raison d’une douleur à l’épaule gauche. Il était sur la bonne voie pour revenir le 14 mars et aura maintenant plus de temps pour récupérer.

Ron Turenne / NBAE via .. Sur la photo: Fred VanVleet (à gauche) et Marc Gasol des Raptors de Toronto.

Norman Powell a subi une entorse à la cheville gauche lors du match précédent, mais l’entraîneur-chef Nick Nurse a déclaré que la blessure n’était pas trop grave. Les Raptors n’ont pas encore fourni de statut officiel.

Boston Celtics

Jaylen Brown était sur le point de rater son cinquième match consécutif avec une cuisse droite tendue. Il était répertorié comme douteux sur le rapport de blessure, mais c’était lors d’un set consécutif où il était peu probable qu’il joue les deux jambes.

chaleur de Miami

Jimmy Butler est aux prises avec un gros orteil gauche blessé qui l’a forcé à manquer un match. Rien n’indique que ce soit quelque chose de grave. Meyers Leonard, qui a commencé dans les 49 matchs avant de souffrir d’une entorse à la cheville gauche, n’a toujours pas de calendrier de retour. Il a été exclu de l’entraînement le plus récent de l’équipe.

Indiana Pacers

Malcolm Brogdon a reçu un diagnostic de rectus femoris gauche déchiré et l’équipe l’a déclaré de semaine en semaine début mars. Il aura tout le temps de récupérer si / quand la saison revient.

Jeremy Lamb a subi une intervention chirurgicale de fin de saison la semaine dernière pour réparer un LCA gauche déchiré et un ménisque latéral déchiré. L’équipe a déclaré qu’il serait absent indéfiniment et qu’il n’aurait probablement aucune chance de revenir, même en séries éliminatoires retardées.

Philadelphia 76ers

Ben Simmons a été mis à l’écart en raison d’une atteinte du nerf lombaire. L’équipe a annoncé le 11 mars qu’il continuait de progresser dans sa rééducation et serait réévaluée dans trois semaines.

Simmons a déclaré qu’il ne souffrait pas et était plus optimiste qu’il ne l’était il y a deux semaines. Les Sixers gagnent un avantage en ayant suffisamment de temps pour récupérer complètement.

filets de Brooklyn

Kevin Durant n’a pas encore joué cette saison après avoir subi une opération d’Achille l’an dernier. Il a été confirmé pour la saison et son partenaire commercial Rich Kleiman a rapporté à ESPN qu’un retour d’été n’est “pas très réaliste”.

Kyrie Irving a subi une opération de l’épaule droite de fin de saison le 3 mars et devrait se rétablir complètement. Il n’y a pas de calendrier officiel, mais un retour potentiel dans quelques mois semble peu probable.

Orlando Magic

Jonathan Isaac a subi une grave blessure au genou en janvier et portait encore une genouillère articulée juste avant, selon Josh Robbins de The Athletic. Il semble encore loin de revenir et il est incertain qu’il serait en mesure de jouer si les séries éliminatoires ont lieu pendant l’été.

Evan Fournier souffre d’une entorse au coude droit et n’avait pas d’horaire de retour. L’entraîneur Clifford a déclaré que la blessure pourrait empêcher Fournier de rester pendant une longue période. Même avec des détails limités, il devrait pouvoir revenir avec plusieurs mois pour récupérer.

Conférence Ouest

Utah Jazz

Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont tous deux été testés positifs pour COVID-19 la semaine dernière. Mitchell a réalisé une interview individuelle à distance avec “Good Morning America” ​​dans laquelle il a déclaré n’avoir montré aucun symptôme.

Au cours du week-end, Gobert a confirmé qu’il se sentait mieux depuis son diagnostic. Le Dr Zachary Binney a mentionné dans le podcast «Back to Back» que lorsqu’une personne se remet de la maladie, ses chances de réinfection diminuent selon les premières données. Les deux joueurs seront certainement surveillés de près à mesure que l’on en apprendra plus.

Dallas Mavericks

Dwight Powell a rompu son tendon d’Achille droit le 21 janvier et a été opéré six jours plus tard. À l’époque, les Mavs n’ont annoncé aucun calendrier pour son rétablissement.

Selon Jeff Stotts de In Street Clothes, «le temps moyen manqué pour les joueurs qualifiés de la NBA était d’un peu moins de 10 mois, le nombre s’améliorant dans des cas récents tels que Kobe Bryant (de retour dans 240 jours), Rudy Gay (261) et Wesley Matthews ( 231). “

Jalen Brunson a confirmé qu’il avait été diagnostiqué avec un labrum droit déchiré le 28 février et qu’il avait subi une intervention chirurgicale le 13 mars. L’entraîneur-chef Rick Carlisle a précisé le jour de l’opération que Brunson ne reviendrait pas cette saison.

Grizzlies de Memphis

Les Grizzlies ont annoncé le 9 mars que Jaren Jackson Jr. (cheville) et Justise Winslow (arrière) étaient susceptibles de revenir dans la semaine suivante. Winslow a disputé 11 matchs au total cette saison en raison d’une ecchymose au bas du dos, qui est maintenant étiquetée comme un mal de dos et a été mise à niveau pour être discutable 90 minutes avant la suspension de la saison.

Jevone Moore / Icon Sportswire. Sur la photo: l’attaquante Justise Winslow des Grizzlies de Memphis.

Une fois autorisé, Winslow peut faire ses débuts dans les Grizzlies après avoir été échangé du Miami Heat. Jackson Jr. s’est foulé le genou gauche le 21 février et se remet depuis.

Brandon Clarke a souffert d’une maladie du quadruple droit fin février, et les Grizzlies ont annoncé le 9 mars qu’il devrait revenir cette saison. Un effectif complet de joueurs permettrait à l’entraîneur Taylor Jenkins de s’abstenir de donner des minutes de rotation à John Konchar et Anthony Tolliver tandis que De’Anthony Melton reviendrait à un rôle de réserve.

Oklahoma City Thunder

Andre Roberson a déchiré son tendon rotulien gauche en janvier 2018, et il a réhabilité depuis. Il a rejoint le Thunder fin février pour poursuivre sa rééducation après avoir passé trois mois à Los Angeles, et il participait à des exercices individuels. L’entraîneur-chef Billy Donovan n’était pas sûr à l’époque si Roberson serait autorisé à jouer ou comment il utiliserait Roberson s’il était disponible.

Darius Bazley obtenait des minutes comme puissance de secours avant de souffrir d’une ecchymose au genou droit début février. Le calendrier initial était une réévaluation en quatre à six semaines.

À la fin des quatre semaines, l’entraîneur Donovan a déclaré: «Je pense qu’il est toujours sur la bonne voie. Nous n’aurions probablement rien de plus que quand il se rapproche de ce point de six semaines, mais il n’y a que des points positifs de sa guérison. »