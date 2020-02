Mise à jour des chances de paris du concours 3 points NBA 2020: Devin Booker remplace Damian Lillard blessé, Joe Harris toujours favorisé pour défendre son titre

Crédit:

Michael Gonzales / NBAE via .. Sur la photo: Devin Booker # 1 des Phoenix Suns.

15 février 2020, 18h00 HNE Le concours NBA 3 points 2020 se déroule le samedi 15 février à 20 h. ET au All-Star Weekend à Chicago, Illinois. Trae Young (+350) est le favori actuel pour gagner au PointsBet et Devin Booker (+700) remplacera Damian Lillard, blessé.

Le tireur d’élite des Brooklyn Nets Joe Harris a surpris la NBA la saison dernière en remportant le concours des 3 points 2019 à 6-1; il était le cinquième joueur le plus probable. Cette année, cependant, il est à +400 pour défendre son titre, la deuxième cote la plus élevée.

Le favori actuel est Atlanta Hawks PG Trae Young à +350, suivi de Harris, Davis Bertans (+450) et Buddy Hield (+550).

La saison dernière, Stephen Curry était un favori presque sans cote avec +150, donc le champ est beaucoup plus réparti cette saison.

Notez également que le champ est plus petit cette saison (huit) par rapport à l’année dernière (10). Il y a aussi des règles supplémentaires ajoutées cette année: il y a deux boules vertes supplémentaires à six pieds derrière la ligne des 3 points qui valent trois points par pièce, ce qui fait que le score le plus élevé est maintenant de 40 points pour un tour.

Voir les cotes entièrement mises à jour ci-dessous.

Cotes du jeudi après-midi et via PointsBet, Où les utilisateurs Action Network peuvent accéder à une promotion exclusive pour obtenir un match de dépôt de 200% (dépôt de 50 $, pari avec 150 $). Sans attaches. Aucun retournement requis.

Cotes des paris du concours en 3 points 2020

Trae Young: +350

Joe Harris: +400

Davis Bertans: +450

Duncan Robinson: +550

Buddy Hield: +550

Devin Booker: +700

Zach LaVine: +900

Devonte ’Graham: +1000

[Bet now at PointsBet. NJ only.]