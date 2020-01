MLK Day est bien plus qu’une journée de match pour Kanter, Williams

Chaque fois que les Celtics de Boston affrontent les Lakers de Los Angeles, cela a tendance à être une occasion capitale, mais l’homme derrière les vacances de leur prochaine réunion était un géant parmi les hommes d’une manière qui fait que même Anthony Davis semble petit en comparaison.

C’est pour cette raison que Cody Taylor de Rookie Wire a contacté Grant Williams et Enes Kanter de Boston pour parler de l’impact du révérend Dr.Martin Luther King avant l’épreuve de force de la journée MLK avec les Lakers.

Faisant partie d’une énorme liste de matchs mettant en vedette toutes les équipes de la ligue sauf deux, l’héritage du Dr King continue de toucher la vie d’une ligue sportive professionnelle composée de près de 75% de joueurs afro-américains. Mais ce n’est pas seulement ces joueurs qui vénèrent son travail ce jour-là, comme l’a noté Kanter.

“Le MLK Day est le berceau de l’activisme pour les droits civiques”, a déclaré Kanter. «Il s’est battu contre le racisme et la discrimination pour essayer d’obtenir l’égalité des droits pour les Afro-Américains. MLK Day honore sa mémoire, donc je pense qu’il est important de jouer ce jour-là et c’est un honneur. “

Kanter est depuis longtemps un ardent partisan des droits de l’homme aux États-Unis et à l’étranger.Il est donc logique que le grand homme turc tienne en haute estime le militant et organisateur radical des droits civiques.

Son propre travail de lutte pour les droits civils des dissidents politiques dans sa Turquie natale jusqu’à son initiative éducative prévue à Oklahoma City porte tous la marque du travail du Dr King.

Le commissaire émérite, aujourd’hui décédé, David Stern, a longtemps poussé la ligue à honorer King avec la liste des matchs du jour honorant son travail, en particulier à Memphis, la ville dans laquelle il serait assassiné pour avoir la témérité de se battre pour les droits des autres.

La capacité du basket-ball à agir comme une force transcendante qui transcende les aspects disparates de la société l’a positionné pour être à l’avant-garde des quatre principales ligues sportives nord-américaines en ce qui concerne des questions telles que l’égalité raciale et la justice sociale, un point souligné par Williams.

“Cela montre comment la NBA essaie vraiment de briser un fossé”, a expliqué Williams.

“Vous considérez le basket-ball comme un sport et il relie des personnes de cultures, d’horizons et de situations financières différentes, il les met tous en un et leur permet de profiter les uns des autres”, a-t-il poursuivi.

“Quand j’étais plus jeune, je regardais les gens de la NBA, de la NFL et je disais toujours:” Si j’arrivais à ce point, je donnerais en retour “”, a ajouté le produit du Tennessee, et il a fait bonne sur cette promesse, s’impliquer dans un programme de mentorat appelé “Devenir un homme”.

Créée pour aider les jeunes hommes à réduire leur engagement face à un comportement autodestructeur, Williams a utilisé sa plate-forme pour amplifier leur travail afin d’aider… “à donner du pouvoir à ces jeunes hommes noirs qui traversent certains des mêmes problèmes que ceux que j’avais en grandissant, mais des conseils différents pour leur donner cette longueur d’avance qui peut les améliorer. “

«Je leur ai toujours dit d’être juste eux-mêmes, de ne pas se concentrer sur l’environnement extérieur. Si vous pouvez affecter une vie, vous pouvez en affecter plusieurs juste par celle que vous avez affectée ce jour-là », a déclaré Williams.

Kanter a également consacré du temps à des programmes similaires, tels que la Playbook Initiative, qui fait partie de la Fondation Shamrock développée par la liste des Celtics de 2016-17 pour inspirer «un dialogue sur la race, la religion, le sexe, le handicap et l’orientation sexuelle et, en fin de compte, donne aux enfants les outils pour intervenir dans des situations sociales difficiles ».

Le centre Celtics a tenu l’initiative en haute estime, notant que «c’était probablement l’un des meilleurs événements que j’ai faits au cours de mes neuf années dans la NBA.

«Nous parlons de vraies choses: – le racisme, le sexisme, l’égalité… pour moi, c’était si important parce que ça a appris aux enfants que peu importe votre origine, peu importe la couleur de votre peau, nous nous devons laisser nos différences sur la table et essayer de trouver ce que nous avons en commun. »

Les Celtics ont une longue histoire d’engagement civique sur des sujets litigieux comme la course dans une ville avec une mauvaise réputation sur de telles questions, donc Williams et Kanter (et, d’ailleurs, son coéquipier Jaylen Brown) ont adapté le moule en remontant à certains des premiers joueurs à s’intéresser aux relations raciales en portant du vert et du blanc.

La légende des Celtics Bill Russell était un ami et un partisan du Dr King au plus fort de l’ère des droits civiques, et cette nouvelle génération de Celtics engagés s’appuie sur l’héritage que lui et ses coéquipiers ont aidé à créer plus d’un demi-siècle plus tard.

«Cette plate-forme nous est offerte pour influer sur le changement et aider la prochaine génération à voir le plan que nous essayons d’avoir en réserve pour l’avenir. Donc, tout ce que nous pouvons faire maintenant peut nous aider 30 ans plus tard », a déclaré Williams.

«J’aimerais que mes enfants voient ça.»

