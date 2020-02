Moe Harkless aborde le rachat potentiel avec Knicks

Les Lakers de Los Angeles faisant un grand pas à la date limite de négociation de la NBA 2019-2020 étaient toujours improbables car ils n’avaient pas les pièces nécessaires, mais ils devaient toujours être un grand acteur sur le marché des rachats.

Malheureusement, cela n’a pas non plus fait leur chemin et les options restantes sont loin d’être stellaires. Une option potentielle est Moe Harkless, que les Los Angeles Clippers ont échangé aux New York Knicks.

Harkless comblerait un besoin pour les Lakers en tant que défenseur de l’aile, l’équipe pourrait faire appel à Kawhi Leonard lors des éliminatoires de la NBA 2020, mais s’il sera ou non racheté est une autre question. Dans la plupart des cas, un joueur préfère avoir une course éliminatoire profonde possible avec les Lakers plutôt que de jouer pour les Knicks, mais Harkless est de New York et est allé au collège à St. John’s.

La possibilité d’un rachat demeure, mais selon Danny Small d’Elite Sports New York, Harkless n’y a pas vraiment pensé:

“Honnêtement, je n’y ai pas vraiment réfléchi”, a déclaré Harkless aux journalistes après l’entraînement de mercredi. “On en a parlé, mais je me concentre un peu sur aujourd’hui. Si mon agent et moi décidons d’explorer cela, c’est une conversation que nous aurons. Mais en ce moment, je n’y ai pas vraiment réfléchi. »

Non seulement les Knicks sont l’une des pires équipes de la ligue, mais ils ont également un certain nombre de joueurs qui jouent la même position que Harkless, tels que Julius Randle, Kevin Knox et Bobby Portis. La situation là-bas – entre autres – est quelque chose que Harkless prendra en considération pour décider quoi faire:

“Je pense qu’il y a quelques éléments qui entrent en ligne de compte”, a déclaré Harkless lorsqu’on lui a demandé comment il envisageait de prendre une décision concernant un rachat. «Quelle est la situation ici, évidemment. C’est la dernière année de mon contrat et s’il est logique ou non de rejoindre un concurrent et de simplement jouer sur la scène des séries éliminatoires. Ce sont toutes des choses auxquelles nous devons penser. “

Bien que Harkless ne jouerait pas nécessairement un rôle énorme avec les Lakers, il donnerait à l’équipe une option bien nécessaire si elle devait affronter les Clippers en séries éliminatoires. Sa connaissance interne de l’équipe pourrait également aider les Lakers s’il montait à bord.

Comme l’a souligné Harkless, il sera en ligne pour un nouveau contrat après cette saison et il n’y a pas de meilleure étape d’audition que les éliminatoires de la NBA. Une belle descente avec les Lakers pourrait lui rapporter énormément cette intersaison, mais il doit vouloir revenir à Los Angeles.