Moe Harkless jouera le reste de la saison 2019-20 NBA avec Knicks

Après avoir décidé de se taire à la date limite de négociation de la NBA 2019-2020, les Lakers de Los Angeles ont depuis été liés à plusieurs joueurs via le marché du rachat.

Le marché du rachat au cours des dernières saisons est devenu plus compétitif, les joueurs vétérans avec quelque chose dans le réservoir semblant plus disposés à renoncer à de l’argent garanti pour avoir la chance de jouer avec des prétendants au championnat. Bien que ces joueurs aient historiquement eu un impact minimal au moment des éliminatoires, il existe toujours un marché pour leurs services car ils sont capables de remédier aux faiblesses spécifiques de l’équipe.

Bien que les Lakers aient le meilleur bilan de la Conférence de l’Ouest, il y a des lacunes évidentes sur la liste. Los Angeles était étroitement liée à Darren Collison car ils ont désespérément besoin d’un meneur de jeu secondaire, mais ils ont reçu un coup dur alors qu’il a finalement décidé de rester à la retraite.

Ils pourraient également utiliser des corps plus gros pour vérifier les joueurs de l’aile car, compte tenu de la construction actuelle de l’équipe, seuls LeBron James, Danny Green et Anthony Davis peuvent les défendre de manière crédible. Un nom qui pourrait être utile aux Lakers serait Moe Harkless, qui joue actuellement pour les Knicks de New York.

Cependant, cela semble être un long plan car Harkless semble déterminé à terminer la saison NBA 2019-2020 avec les Knicks, selon Chris Haynes de Yahoo Sports:

L’attaquant des Knicks de New York Moe Harkless est un joueur que les équipes surveillent en tant qu’objectif de rachat, mais le plan est que les deux parties terminent l’année ensemble, ont déclaré des sources de la ligue à Yahoo Sports.

– Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 21 février 2020

Harkless lui-même est déjà sorti et a déclaré qu’il restait à New York malgré leur record, selon Stefan Bondy du New York Daily News:

Moe Harkless dit qu’il reste avec les Knicks le reste de la saison, mais passer d’un concurrent à une équipe non éliminatoire a été un ajustement: “Tout est différent, la culture et tout.”

– Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 21 février 2020

Les Clippers de Los Angeles ont envoyé Harkless chez les Knicks dans le cadre d’un accord qui a ramené Marcus Morris, mais le premier est toujours un solide défenseur avec la capacité de contrôler les joueurs du périmètre comme Paul George et Kawhi Leonard. Il est également un tireur solide dans les coins, il serait donc naturel de jouer à côté de James, qui est historiquement excellent pour passer à cette partie du sol.

Les choses peuvent changer entre Harkless et les Knicks, mais pour l’instant, il est probablement sûr de supposer qu’il n’est pas une option pour les Lakers pour le moment. Cependant, Los Angeles a tout de même remporté une victoire sur le marché du rachat, car Markieff Morris serait prêt à rejoindre l’équipe une fois qu’il aura levé les dérogations.

Il reste à voir si les Lakers feront d’autres ajouts, mais ils devraient être dans une bonne position à l’avenir, quelle que soit la direction qu’ils choisissent.