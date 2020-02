Moe Harkless ressemble à une éventuelle signature des Lakers

Moe harkless il aurait pu compter les jours dans les New York Knicks, équipe dans laquelle il a souligné après le transfert de Marcus Morris aux Clippers et dont il pourrait être coupé. L’attaquant portoricain de 2,01 m semble être apprécié par Los Angeles Lakers, désireux de renforcer et de donner de l’air dans cette position à Kuzma. Ils veulent un homme de rotation avec une capacité de marquer et, selon les médias de la NBA, les Angels auraient jeté leur dévolu sur Harkless, qui cette année affiche en moyenne 5,2 points et 4 rebonds en 22,8 minutes en moyenne.

“… Moe Harkless est un nom que j’avais entendu dire qu’ils étaient intéressés et surveillés et qu’ils ont toujours un œil sur …”

– Sam Amick de l’Athletic sur les Lakers lors de son apparition au Sedano Show aujourd’hui.

– TheLakersReview (@TheLakersReview) 18 février 2020

