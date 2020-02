“Mon cerveau refuse d’accepter que Kobe et Gigi aient

Vanessa Bryant, veuve de la star du basket Kobe Bryant et mère de GiannaIl a déclaré lundi que son cerveau “refusait d’accepter” que ses proches soient décédés dans un accident mortel d’hélicoptère fin janvier.

02/11/2020

Agir à 10h58

CET

EFE

“J’ai hésité à exprimer mes sentiments avec des mots. Mon cerveau refuse d’accepter que Kobe et Gigi soient partis. Je ne peux pas traiter les deux en même temps”, a-t-il déploré sur son compte Instagram.

Au moment de la collision, Kobe Bryant, 41 ans, voyageait avec sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres personnes à bord d’un hélicoptère, qu’il a utilisé régulièrement pour éviter le trafic bien connu de Los Angeles.

L’entraîneur de baseball de l’Université Orange Coast est également décédé, John Altobelli; sa femme Keri et sa fille, Alyssa, qui a joué dans la même équipe que Gianna; un entraîneur de basket-ball, Christina Mauser; une autre coéquipière et sa mère, Payton et Sarah Chester, et le pilote, Ara Zobayan.

“C’est comme si j’essayais de gérer la disparition de Kobe, mais mon corps refuse d’accepter que mon Gigi ne me revienne jamais. Pourquoi devrais-je pouvoir me réveiller un autre jour quand mon bébé ne peut pas avoir cette opportunité?” Cela me met en colère. Il avait beaucoup de vie devant lui “, écrit – il.

CependantVanessa Bryant il a fait valoir qu’il devait “être fort” pour s’entendre avec ses trois autres filles, Natalia, Bianka et Capri. “Je sais que ce que je ressens est normal, cela fait partie du processus de deuil. Je voulais juste le partager au cas où quelqu’un d’ici traverserait la même situation.”

Le prochain 24 février un mémorial public aura lieu à la mémoire de l’ancien basketteur, sa fille et l’autre défunt, au Staples Center, le Los Angeles Lakers court.

La date, 24/02/2020, contient un symbolisme spécial pour la famille Bryant, puisque les deux sont le numéro qu’il portait Gianna, 24 est celui qui a dirigé Kobe Bryant une grande partie de sa carrière, et 20 est le nombre de saisons qu’il a joué avec les Los Angeles Lakers.

.