Mon voyage à travers la vie de Kobe Bryant

Les mots et les éloges ne rendent pas justice à Kobe Bryant.

Pendant près de 25 ans, Bryant s’est enraciné dans le tissu de ce monde. Il a transcendé le basket-ball d’une manière que personne ne pourrait imaginer et c’est pourquoi cela fait si mal. Que vous soyez fan ou non, il avait un moyen de capter toute votre énergie et votre concentration.

Et j’étais à l’extrême extrémité des deux côtés de ma vie.

Le premier match NBA auquel j’ai assisté a eu lieu entre les Lakers de Los Angeles et Seattle Supersonics le 11 avril 1999. Mon frère et moi étions des fans inconditionnels de Supersonics et ne voulions rien de plus que de voir Gary Payton écraser le golden boy de l’équipe.

Les Supersonics ont remporté le match 113-109, mais ce qui nous a le plus réjoui, c’est un match vers la fin du match. Un vol a conduit à un dunk Fastbreak Payton et juste parce que Bryant était à proximité, le premier vient de plonger dans le second dans nos esprits. En y repensant, nous étions aussi odieux que possible et ma mère nous a dit qu’elle ne nous emmènerait plus jamais dans un autre match des Lakers. Elle ne mentait pas.

Avance rapide de 17 ans et ces deux mêmes enfants agaçants étaient encore plus bruyamment bruyants que Bryant a frappé coup après coup pour mettre fin à sa carrière de la seule manière possible. Tout entre les deux vient d’ajouter à sa légende. 81, 62 en trois quarts, déchiré des lancers francs d’Achille et parfois cela semblait tout simplement irréel, mais c’était juste Kobe.

Kobe était sans vergogne Kobe à tout moment. Vous pourriez l’aimer ou le haïr, mais par la force de sa volonté, il allait vous faire le respecter.

Il a rendu possible l’impossible parce que son éthique de travail ne ressemblait à aucune autre. Ce que la personne moyenne envisagerait d’aller au-delà était probablement un trois sur 10 sur l’échelle de Kobe. Il avait des niveaux de motivation au-delà de la compréhension au point que chaque histoire racontée à son sujet semblait en quelque sorte crédible parce que bon… c’est Kobe.

Beaucoup de joueurs laissent derrière eux un héritage de jeux, de tirs et de moments, mais l’héritage éternel de Bryant était la «mentalité Mamba». L’idée qu’aucune montagne n’était trop haute pour grimper, aucun objectif trop loin pour être accompli. En allant travailler, en vous affairant et en retirant chaque once d’effort de vous-même, il n’y a aucun moyen de ne pas réussir et cela va bien au-delà du basket-ball.

La mentalité Mamba s’applique à tous les horizons et à tous les médias que vous choisissez de suivre, c’est pourquoi elle a si profondément résonné et pourquoi cette perte fait tellement mal à l’échelle mondiale. Nous commençions à peine à voir Bryant l’appliquer à autre chose que le basket-ball et c’était incroyable. Qui aurait pensé que nous verrions Kobe remporter un Oscar? Kobe – c’est qui.

Plus important et plus navrant, Bryant mettait cette mentalité vers la paternité. On pouvait voir la joie dans ses yeux quand il parlait de l’amour de Gigi pour le jeu et à quel point il appréciait vraiment de lui transmettre ses cadeaux. Donner du pouvoir à la prochaine génération était quelque chose dont il était toujours fier et elle devait être la prochaine à venir.

Voir Kobe à la cour enseigner à Gigi m’a fait rêver des jours où je pourrai faire ça avec mes enfants un jour et ce genre de moments est absolument inestimable.

J’ai du mal à comprendre pourquoi quelqu’un qui a subi une perte à ses proches peut faire autant de mal à quelqu’un que je n’ai jamais rencontré et c’est parce que depuis aussi longtemps que Kobe est là, je suis passé par chaque gamme d’émotions possible comme s’il était de la famille.

De l’ennui, de la jalousie et certainement de la haine à la pure joie et l’excitation à la crainte, l’adulation et l’inspiration au chagrin, à l’incrédulité et à la tristesse.

Kobe était tout pour moi et tant d’autres et ne pas le voir vivre la vie qu’il méritait faisait mal. Cependant, ne pas prendre ce qu’il nous a enseigné et vivre nos vies de la même manière serait un plus mauvais service.

LeBron James a déclaré que l’héritage de Kobe était désormais de sa responsabilité. Non… vous avez de la compagnie sur ce front, King.