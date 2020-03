Mook frappe le vainqueur du jeu et cinq autres victoires

En ce jour, les Boston Celtics ont eu une chance extraordinaire contre des adversaires depuis la saison sur Banner 17 en 2007-08, avec six victoires importantes que nous considérerons aujourd’hui.

Le premier d’entre eux a été une victoire de 94-90 sur les Mavericks de Dallas en 2008 qui a vu les «Big Three» – Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen – porter le match pour Boston.

Garnett avait 22 points et 13 rebonds, Pierce 20 points et 13 planches également, et Allen 21 points, le produit UConn frappant un pointeur tardif de 3 points pour assurer la victoire.

“C’est bon de voir Ray de retour et en bonne santé”, a déclaré Posey via ESPN. «C’est ce qu’il fait, faire de gros plans. Il fait partie intégrante de cette équipe. “

Aujourd’hui est également l’anniversaire d’une victoire 80-77 sur les San Antonio Spurs en 2009 en raison d’une autre excellente soirée pour les Big Three.

KG a enregistré 26 points sur 12 tirs sur 23 accompagnés de 12 rebonds, et Pierce avait 19 points et 8 planches à lui. Allen a également récolté 18 points.

En 2010, les Celtics ont de nouveau battu les Mavs, cette fois 102-93.

Ils l’ont fait sans Garnett, qui soignait un genou blessé – et malgré 37 points du grand homme Dirk Nowitzki.

Boston a été mené par 24 points sur un tir de 9 sur 17 par Pierce, 21 points d’Allen et 14 points et 12 planches du centre Kendrick Perkins.

En ce jour de 2016, les Celtics ont vaincu les Philadelphia 76ers 120-105 avec un gros match du gardien Isaiah Thomas.

Le service informatique a enregistré 26 points, 6 rebonds et 8 passes décisives, tandis que Sully a inscrit 17 points (dont 2 à 3 points) et 13 planches. Le garde Avery Bradley a ajouté 20 points et Amir Johnson 18 points et 8 rebonds.

Evan Turner a récolté 17 points, 9 planches et 6 passes dans l’effort équilibré.

En 2017, Boston a battu les Washington Wizards 110-102 avec Thomas revenant d’un genou meurtri pour marquer 25 points pour mener les Celtics à leur 45e victoire de la saison.

Bradley a ajouté 20 points et 9 rebonds, et le grand homme Al Horford 16 points, 9 planches et 5 passes décisives, tandis que l’attaquant Jae Crowder a récolté 16 points et 8 planches.

Enfin, en 2018, les Celtics ont vaincu l’Oklahoma City Thunder 100-99 avec un trey buzzer-beater de l’attaquant Marcus Morris à 1,2 seconde de la fin.

“Probablement mon plus gros”, a déclaré Morris à l’époque via l’Associated Press. «J’en ai frappé quelques-uns pour faire le lien. Mais c’était mon premier réel à le gagner. »

L’attaquant recrue de l’époque, Jayson Tatum, a mené Boston avec 23 points et 11 rebonds et Mook avait 21 comptant le tir gagnant, tandis que le centre Greg Monroe avait 17 points et 6 planches sur le banc.

Aujourd’hui est également l’anniversaire du produit de Harvard Wyndol Gray, qui était un Boston Celtic dans leur Basketball Association of America (le précurseur de la NBA) lors de la saison 1946-47.

Wyndol est né ce jour-là en 1922 et a récolté en moyenne 6,4 points par match au cours de sa seule saison à Boston.

