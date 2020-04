Moore: Analyse des prix et des matchs potentiels des séries éliminatoires de la NBA

Alors on attend. Nous attendons que les sports reviennent, que les lignes reviennent sur nos applications, que nos vies reviennent à tout semblant de normal. Mais en attendant, on peut rêver. Et moi, pour ma part, je rêve de la série de séries éliminatoires prospective de la NBA. Il y a encore beaucoup à comprendre sur la façon dont la saison NBA se terminera si elle se termine.

Il semble y avoir deux idées émergentes sur ce qui se passera si la ligue se trouve dans un endroit pour mener le reste de la saison 2019-20:

Les joueurs auront besoin d’une période d’échauffement de conditionnement d’une semaine ou plus, qui ne nécessitera pas de matchs de pré-saison.

Il y a très peu d’appétit pour la fin de la saison régulière.

Ce dernier point est certainement un sujet de controverse. Si vous êtes les Blazers ou les Pélicans, poursuivant les Grizzlies par une poignée de matchs dans la colonne des pertes, vous voulez sûrement avoir la chance de revenir.

Il y a également eu une discussion sur un tournoi plus large, avec jusqu’à 30 équipes. Cela ne semble pas réaliste compte tenu du nombre d’employés et du risque d’infection qui en résulte, même dans un environnement de campus fermé.

Westgate Las Vegas a publié cette semaine des cotes pour des séries de séries éliminatoires éventuelles si la NBA emmène ses équipes de séries éliminatoires actuelles en séries éliminatoires.

Magie (+4000) contre dollars (-2000):

Il n’y aura pas de valeur ici, sauf match par match. La façon de surprendre les Bucks est de tirer; ils jouent des tireurs pour faire s’effondrer la peinture. DJ Augustin et Evan Fournier pourraient devenir chauds et gagner des quarts, mais Nikola Vucevic aurait une série misérable contre Brook Lopez et les défenseurs de l’aide, et la défense du Magic devrait choisir entre les lay-ups d’Eric Bledsoe et les coups ouverts sur le périmètre avant même traiter avec Giannis Antetokounmpo.

Celui-ci est un décalage total.

Filets (+500) contre Raptors (-700)

La question ici, bien sûr, est la santé de Kevin Durant et Kyrie Irving. Il est tout à fait possible qu’au moins Irving soit de retour pour cette série en fonction de la durée de la suspension. Ce serait à peu près un an de reprise pour Durant selon les estimations de juin pour une reprise. Mais sauter de nouveau dans l’intensité des séries éliminatoires n’est pas intelligent pour sa santé à long terme.

Même avec Irving, je n’attrape pas le +500, cependant. Je veux vraiment remporter les matchs gagnés pour les Nets, disons, à 1,5. Les Raptors perdent à 100% le premier match, car il a été écrit dans les étoiles avant le début des temps.

Donc à partir de là, vous avez juste besoin des Nets pour gagner l’un des deux matchs à Barclays, ce qui est certainement faisable avec leur liste. Ils ont les gardes pour causer des problèmes. Toronto sera une équipe contre laquelle je devrai résister; ils sont 19es en demi-offensive, mais ils gagneront cette série.

Sixers (-110) contre Celtics (-110)

Oh mec, c’est celui à parier. Je ne sais pas comment, je sais juste que c’est celui à parier.

Les Celtics ont eu des problèmes de lumière rouge géante, flagrante et clignotante avec les Sixers depuis qu’Al Horford a quitté le navire. Il y a trois vraiment grands défenseurs de Joel Embiid dans la NBA: Aron Baynes (allé aux Suns), Al Horford (allé aux Sixers) et Marc Gasol (toujours sur les Raptors).

Mais les Sixers viennent d’être si… ughhhhhhhhh. Ils ont une chimie terrible, aucune vraie confiance les uns envers les autres, aucune stratégie cohérente, aucun leadership, et ni Josh Richardson ni Tobias Harris n’ont l’offensive affirmative dont ils ont besoin.

Les Sixers vous envahissent défensivement et vous poussent à faire des tirs difficiles. Entrée: Jayson Tatum, Kemba Walker, Gordon Hayward et Jaylen Brown. Ils ont la défense systémique et suffisamment d’attaque individuelle pour créer des regards contre cette défense des Sixers.

La question est donc de savoir si les Celtics peuvent proposer un plan défensif au cours de sept matchs pour résoudre Embiid, et si Embiid est durable et suffisamment engagé pour reprendre cette série. J’ai des questions sur les deux, et j’aime les chances de Brad Stevens de trouver des réponses d’ici la fin d’une longue et exténuante série.

Mitchell Leff / .. Sur la photo: Joel Embiid (21) des Philadelphia 76ers.

Boston serait probablement en baisse à un moment donné de la série. Et même si je pense qu’Enes Kanter est un joueur globalement insoutenable qui finira toujours par être un handicap, il peut être utilisé pour gagner certains matchs, surtout quand tout ce qu’il a à faire est de jouer par la poste.

Si les Sixers exécutent le pick-and-pop, il peut simplement laisser tomber la couverture; Embiid prend les cinquièmes coups de feu de moyenne portée par match parce que pour une raison quelconque, il n’aime pas prendre les meilleurs coups qu’il devrait.

C’est même pour une raison bien que Boston ait été meilleure toute l’année. Le résumé de Brad Stevens en séries éliminatoires n’est pas aussi bon que sa défaite l’indiquerait. Mais Brett Brown n’a pas encore fait d’ajustements qui impressionnent non plus. Il y a de la valeur à Boston, malgré le décalage avec Embiid, qui en dit long sur les Sixers, Embiid et Brown.

Pacers (+180) contre chaleur (-220)

Je pense en quelque sorte qu’il y a une certaine valeur sur les Pacers à ce nombre, mais je magasinerais pour +200. Le gros avantage du Heat est le tir et Bam Adebayo. Mais les Pacers apportent la défense, l’athlétisme et deux grands grands hommes à Myles Turner et Domantas Sabonis.

La chose qui me donne une pause est le problème mathématique. Les Pacers ne prennent tout simplement pas assez de 3 pour suivre la quantité de bombe de chaleur des profondeurs entre Duncan Robinson, Tyler Herro et d’autres. Jimmy Butler en tant qu’alpha est un problème; il affrontera personnellement TJ Warren.

Mais la chose sur le tournage est sujette à variance. La défense du Heat n’a pas toujours été bonne depuis le premier mois de la saison. La défense de l’Indiana est toujours de haute qualité. Et encore deux mois de repos et de récupération pour Victor Oladipo pourraient lui permettre de ressembler davantage au joueur qu’il était avant la blessure.

Le Heat devrait être privilégié, et j’aime leurs chances contre certaines des équipes contre lesquelles ils seront des chiens plus tard. Mais je pense aussi que l’Indiana est sournois et a un meilleur cas de match ici qu’il n’y paraît en surface. Les paris publics déplacent probablement cela à +200 ou plus dans certains livres, et à ce stade, je veux saisir l’opprimé.

Grizzlies (+2500) contre Lakers (-15000)

Je veux vraiment parier jeu par jeu, mais le prix de la série n’a aucune valeur. Les Grizzlies ne gagnent pas cela, les Lakers ne perdent pas cela et vous ne voulez jamais mettre ce genre de numéro. Jeu par jeu, j’aime ça. Le public martèlera les Lakers et les Grizz auront la capacité de les surprendre.

Joe Murphy / NBAE via .. Sur la photo: Ja Morant (12) des Grizzlies de Memphis dunks sur Anthony Davis (3) des Lakers de Los Angeles.

J’aime prendre des équipes jeunes et qui n’ont rien à perdre; il n’y a pas de pression sur les jeunes oursons. Les Lakers ont l’avantage de la taille, ce qui est important, mais ils n’obtiendront pas non plus la balle rapide des Lakers. Memphis a des tireurs comme Dillon Brooks qui peuvent devenir chauds pour une série et Jonas Valanciunas va frustrer les fans des Lakers avec plus de succès qu’ils ne pensent qu’il peut gagner.

Les Lakers finiront par gérer la situation et remporteront la victoire, mais Memphis les fera probablement gagner. Le sur / sous pour les victoires de Memphis est probablement de 1 et je prendrai le dessus. Je ne fais pas confiance aux Lakers pour prendre les Grizzlies au sérieux.

Mavericks (+550) contre Clippers (-800)

J’adore ce match pour les Clippers. Les Mavericks sont très variés; Je les prendrais probablement directement dans un match contre Denver en raison de leur avantage au tir. Mais les Clippers peuvent absolument gagner une fusillade avec Dallas.

Luka Doncic est incroyable, mais il lutte avec le blitz en pick-and-roll. Les Clippers commenceront à mettre deux balles, à se couvrir avec Ivica Zubac et à le mettre sous pression avec Kawhi Leonard, Paul George ou Patrick Beverley. Cela force une réinitialisation et leur permet de retirer le ballon des mains de Doncic, puis de le pousser à le refuser. Le chronomètre se fait tard et vous comptez sur Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr. et Jaylen Brunson pour combler la différence.

J’aime Dallas comme un match bouleversé par match et en direct contre presque tous les autres affrontements dans l’Ouest, y compris les Lakers. Mais ce n’est pas une bonne combinaison pour eux. Si vous êtes prêt à faire 800, n’hésitez pas, sinon, parier match par match contre l’écart serait une bonne stratégie et prendre le dessous sur les victoires de Dallas / le différentiel de victoire sur les Clippers.

Rockets (+105) contre Nuggets (-125)

Je ne suis pas surpris que Denver soit favorisé, pour une multitude de raisons. Les Nuggets sont analytiquement positifs et les objets tranchants se penchent vers eux. Ce sont les graines les plus élevées avec l’altitude à la maison.

Il y a un an, j’aurais absolument pris les Rockets ici et je les aurais pilés. Maintenant, le jeu consiste à attendre que le public fasse monter les Rockets et les Nuggets (peut-être même pour gagner de l’argent) et joue à Denver. Ce serait un test sévère de la résilience des livres à ne pas s’adapter au public, car ils vont attraper Houston partout ici.

Denver est une équipe que tout le monde pense être frauduleuse et faite pour la saison régulière malgré un septième tour de deuxième ronde l’an dernier. Houston ayant à la fois la puissance vedette et l’avantage du marché exacerberait les choses.

Les objets tranchants voudront probablement soutenir Denver. C’est le genre d’équipe vers laquelle ils ont tendance à graviter.

La clé ici est qu’avec l’approche des petites balles Rockets, vous avez besoin d’un centre qui est non seulement capable de marquer de manière cohérente dans le poste, mais peut passer s’il envoie de l’aide et est prêt à exploiter cette disparité. Nikola Jokic est définitivement ce joueur. Il a la mentalité d’attaquer le commutateur encore et encore et aussi bon que James Harden est dans le poste, Jokic n’a pas besoin de passer sous le rebord pour marquer.

Layne Murdoch Jr./NBAE via .. Sur la photo: Nikola Jokic (15) des Denver Nuggets.

Maintenant, sur les évanouissements, cela devient un problème; les Nuggets ne peuvent pas toucher l’eau s’ils tombent d’un bateau. Mais Gary Harris tirait à plus de 50% de 3 depuis la pause des étoiles et le hiatus permet à Harris, Will Barton et Paul Millsap de retrouver leur pleine santé.

Torrey Craig dérange légitimement Russell Westbrook. Chaque fois que Westbrook fait face à un match difficile, il ne le résout pas comme un puzzle, il essaie de le traverser, et cela aggrave les choses. Plus le ballon est entre les mains de Westbrook qui se dirige vers la jante et non dans celui de Harden, mieux c’est pour Denver.

Je pense que la série va en profondeur, je prendrais le dessus sur les victoires des Rockets. Mais avec ce nombre probablement proche de la fin du premier match, je pense vraiment que Denver réussit bien dans ce match.

Tonnerre (+140) contre Jazz (-160)

Le Jazz a bouleversé le Westbrook-Paul George Thunder il y a deux ans. Pourquoi le Thunder gagnerait-il maintenant avec une équipe pire?

Eh bien, pour commencer, ils n’ont pas vraiment de pire équipe. Depuis le 1er décembre, les Thunder sont de 33-13, les Jazz de 29-16. C’est plus de trois mois de jeu où Oklahoma City a été meilleure.

De là, vous avez l’incohérence du Jazz et la ténacité de l’OKC. Le gros problème est que les Jazz sont l’une des meilleures équipes de tir de la ligue, n ° 1 depuis le 1er décembre. Mais on n’a jamais l’impression que les Jazz sont une équipe pleine de menaces. Ils ne vous étourdissent pas en tirant, et pourtant, c’est un défi pour le Thunder. Mais OKC se classe huitième en pourcentage de buts sur le terrain.

Les Thunder ont également un gros avantage face à Rudy Gobert. Steven Adams peut facilement et habilement réduire sa couverture pour le contenir. Pendant ce temps, le Jazz se laisse tomber, ce qui est génial contre Adams, mais signifie que c’est Chris Paul, qui a éteint les lumières cette année, et Shai Gilgeous-Alexander, clouant le pull-up dribble encore et encore.

Ajoutez Danilo Gallinari et le combat de roche que ces deux défenses produiraient, et vous avez un avantage pour OKC. Je voudrais que OKC fasse quoi que ce soit avec un plus, pour se venger de 2018.