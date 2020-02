Moore: Giannis Antetokounmpo va gagner le MVP, mais qui termine 2e?

Crédit:

17 févr.2020 15:44 EST

Giannis Antetokounmpo va de pair pour MVP.

Il y a plusieurs façons dont un joueur peut sécuriser MVP si tôt dans la saison:

Le joueur surprend tout le monde à un point tel qu’il ne peut y avoir d’autre candidat à distance possible. Le meilleur exemple récent de cela a été Stephen Curry en 2016.

Le joueur se démarque jusqu’à présent au milieu d’un champ sans intérêt. Cela ne signifie pas que le joueur n’était pas incroyable – juste que c’était une saison MVP assez standard (s’il y en a une) et que personne d’autre n’a vraiment atteint ce niveau. Kevin Durant en 2014 en est un bel exemple.

Le joueur a un curriculum vitae que personne ne peut réfuter. LeBron James en 2013 en est un exemple, et c’est là que Giannis est assis. James Harden en 2018 en est un autre.

Les chiffres sont en effet historiques. Seuls deux joueurs de l’histoire de la NBA ont une moyenne de 30-13-5 sur un tir à 50%: Giannis et Wilt Chamberlain. Il est le seul joueur de l’histoire à avoir une moyenne de 30-13-5 en moins de 31 minutes par match. S’il jouait 36 ​​minutes par match – votre attribution standard d’étoiles – sa moyenne serait de 34 points, 15 rebonds et 6 passes décisives par match. Personne n’a jamais fait la moyenne de ces chiffres toutes les 36 minutes… sauf Antetokounmpo.

Oh, et ai-je mentionné que son équipe est en voie de remporter 69,8 victoires, avec un tir extérieur à égaler au moins les Bulls de Jordan en 1996 avec 72? Et qu’ils ont une avance de sept matchs dans la colonne des défaites de Toronto, assurant presque qu’ils finiront avec la tête de série numéro un de l’Est?

Alors oui, cette chose est presque terminée. Harden et Luka Doncic n’ont pas pu maintenir leur rythme statistique fulgurant, et les Lakers sont dominants mais pas aussi dominants qu’ils l’étaient plus tôt dans la saison.

Tout argument pour un autre MVP, et il y en aura, devra se heurter à “OK, mais quel est l’argument contre Giannis?” Comment le donnez-vous à James ou Doncic ou Damian Lillard face à la domination globale que Giannis a exercée sur la ligue cette saison?

Certains électeurs vont à contre-courant parce que c’est ce qu’ils font. Je suppose que Antetokounmpo ne finira pas en tant que MVP unanime. Mais il y a des saisons où vous ne pouvez justifier aucun autre choix. C’est un.

Giannis Antetokounmpo remportera le prix MVP 2019-2020…

… Mais qui va gagner le deuxième?

COMMANDANT EN SECOND

Nous avons contacté PointsBet, qui a offert cet accessoire pour le vice-champion MVP cette saison.

Chances à partir de lundi et via PointsBet, où les utilisateurs d’Action Network peuvent accéder à une promotion exclusive pour obtenir une correspondance de dépôt de 200% (dépôt de 50 $, pariez avec 150 $). Sans attaches. Aucun retournement requis.

James Lebron: +150

Luka Doncic: +180

James Harden: +350

Giannis Antetokounmpo: +500

Anthony Davis: +750

Damian Lillard: +1200

Kawhi Leonard: +2000

Nikola Jokic: +4000

Jimmy Butler: +5000

Parcourons-les tous pour trouver les meilleures valeurs.

