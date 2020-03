Moore: Il est temps de parier les Clippers pour remporter le titre NBA

Si vous pariez sur les Clippers pour remporter le titre NBA, c’est probablement le moment.

World Wide Wob a fait sa prédiction officielle que les Clippers vont gagner le trophée en juin. Zach Lowe de ESPN a réaffirmé sa proclamation de pré-saison que les Clippers vont hisser la bannière.

Les Clippers ont une fiche de 10-0 cette saison lorsqu’ils sont en pleine santé, ce qui est rare, mais il y a suffisamment de contexte pour penser qu’il y a probablement quelque chose là-bas. Maintenant, je pense que c’est en partie le moment. Les Clippers ont choisi des endroits choisis pour obtenir les équipes au bon moment et ont joué les gars quand ils ont eu un avantage. Ils ont également pris les équipes au dépourvu avec leur intensité récente; jeudi dernier, les Nuggets ne s’attendaient pas à un niveau d’effort en séries éliminatoires de la part d’une équipe de Clippers plutôt décontractée. Mais ils ont également anéanti des équipes. Nous devons donc les examiner et nous devons faire valoir nos arguments.

Je vous avoue maintenant une certaine appréhension. Il y a quelque chose au sujet de cette équipe que je ne peux pas mettre le doigt sur pourquoi je continue à ne pas être tout à fait vendu. Après avoir fouillé dans les chiffres et regardé beaucoup de clips, je ne suis toujours pas vendu. Mais je ne peux pas non plus vous indiquer quoi que ce soit pour étayer cette appréhension.

J’allais faire un plongeon profond sur toute leur équipe pour vous, l’offensive et la défense. Mais regardez: ils ont un personnel formidable, un bon système et sont efficaces des deux côtés du ballon. Leur nombre est incohérent d’un match à l’autre car ils ont été privés de tant de joueurs en raison de blessures ou de la gestion de la charge, nuit après nuit. Je ne pense pas que vous puissiez simplement prendre ce tronçon à pleine puissance et faire “c’est qui ils sont!” Je ne pense pas non plus que vous puissiez simplement prendre qui ils étaient toute la saison et ignorer les gars disparus.

C’est un puzzle, enveloppé d’un mystère, déguisé en énigme.

Mais voici la grande chose:

LES CLIPPERS ONT DES JOUEURS GRANDS TEMPS POUR FAIRE DES JEUX GRANDS TEMPS: UN EXERCICE DANS LEQUEL LES NARRATIFS DE CLICHÉ SONT VRAIS

Les Clippers ont à peu près la même efficacité offensive que les Bucks, 112,8 pour les Clippers contre 112,4 pour les Bucks. Milwaukee est nettement mieux défensivement. Les Bucks tirent le plus haut pourcentage de buts sur le terrain attendu dans la ligue avec 55,3%; les Clippers sont 11èmes à 53,2%.

Mais ce que vous pensez des deux séries de tireurs-marqueurs est la différence entre pourquoi tant de gens ne croient pas en Milwaukee et pourquoi les Clippers sont considérés comme les favoris du titre par tant de mêmes personnes.

Vendredi soir, les Bucks ont perdu contre les Clippers dans un match dans lequel ils ont tiré 12 des 43 (27,9%) à 3 points et n’ont tiré que 7 des 19 sur des sauts non surveillés (par Synergy Sports). Vous pouvez prendre toutes sortes de façons.

“C’est la preuve que les équipes de la saison régulière ne peuvent pas gérer la défense des séries éliminatoires (même si cette défense abandonnait régulièrement les regards ouverts aux bons tireurs)!”

“C’est juste un écart aléatoire qui ne se produira pas très souvent (même si cela est arrivé aux Bucks essentiellement trois fois de suite lors de la finale de la Conférence de l’Est l’an dernier)!”

La réalité est à la fois quelque part au milieu et en dehors, et c’est là que les Clippers sont si bons.

Lorsque les choses se serrent dans les circonstances des séries éliminatoires, lorsque les marges sont si petites, vous devez avoir la capacité de frapper des coups difficiles. Et les Clippers sont mieux construits pour cela que n’importe quelle autre équipe de la ligue.

Le meilleur trait de Kawhi Leonard offensivement depuis son ascension en mode Dieu en 2017 a été la qualité de ses performances quel que soit le contexte. La plupart des joueurs sont excellents sous certaines conditions. James Harden est un excellent tireur de recul à 3 points, a un excellent flotteur (il a beaucoup travaillé) et est excellent pour établir le contact ou pêcher sur la jante. LeBron James est excellent dans le poste et se sent en contact pour trouver son tir dans un certain nombre de mouvements sélectionnés.

Leonard, cependant, est incroyablement efficace, peu importe comment il est utilisé. Il n’est pas au 90e centile dans aucun domaine clé comme le font tant de grands joueurs. Mais il est au 70e centile ou mieux dans tant de cas. En être témoin:

Il n’y a aucun domaine où il n’est pas mortellement efficace. Et il est l’un des meilleurs – peut-être les meilleurs – fabricants de coups durs de la ligue:

Vous le verrez systématiquement traquer les commutateurs. Leonard aime trouver de plus petits défenseurs, puis les retrouver pour les travailler isolément. Il a juste dépassé Gordon pour tirer la faute ici:

Dennis Schröder est dur et long, mais toujours sous-dimensionné et Leonard se lève et tire, pas de problème:

Il monte dans le trafic avec plusieurs défenseurs convergents et a un contrôle et une confiance absolus:

Ce n’est tout simplement pas quelque chose que le reste de la ligue a. James peut le faire, mais pas de manière aussi fiable. Le sauteur de Giannis Antetokounmpo est meilleur, mais pas dans la circulation.

Ce serait une chose si c’était juste Leonard. Mais ce n’est pas. Paul George, Marcus Morris et Lou Williams peuvent tous faire ces clichés. C’est ce sur quoi ils excellent offensivement. Les Clippers ne sont pas construits pour créer des regards ouverts et ouverts, mais ils en reçoivent également une bonne quantité. S’ils ont besoin de Landry Shamet pour faire tomber un cavalier ouvert, il peut le faire de manière fiable.

Morris croit en sa capacité de marquer à égalité avec George et Leonard, et c’est une erreur. Mais il gagne aussi énormément ces deux dernières années. Même s’il gaspille certains biens, le taux de conversion dans les séries éliminatoires leur donne un avantage inhérent.

Le gros problème pour défendre les Clippers? Il n’y a pas de couverture qui fonctionne. Je les ai vus battre:

GIVRER le pick and roll (forçant le porteur du ballon à s’éloigner du milieu en sautant l’écran)

Tout changer:

Mettre deux ballons pour sortir le ballon des mains du principal porteur du ballon:

Superposer la défense à plusieurs niveaux:

Il n’y a pas de stratégie qui les blesse. Les Lakers ont des problèmes avec les commutateurs, car cela met beaucoup de possession sur James. Les Bucks ont des problèmes avec la défense à plusieurs niveaux en raison du problème de tir susmentionné. (Remarque: si les tireurs des Bucks deviennent chauds, tout le monde est condamné. Je tiens à ce que cela soit clair. Les Bucks détruiront n’importe quelle équipe de la ligue, les Clippers inclus, si leurs trois frappent à une efficacité élevée. Je n’ai tout simplement pas foi qu’ils le feront. Voir: Finales de conférence, Est, 2019.)

C’est le noeud de celui-ci. Ce n’est pas que les Clippers soient la meilleure équipe pick-and-roll ou la meilleure équipe spot-up. Ils ne sont pas les meilleurs au niveau de la jante ou de la plage de 3 points.

Mais ils sont assez bons dans tous ces domaines pour que tout jeu se résume à une poignée de possessions qui dépendent de la réalisation de tirs difficiles contre une défense serrée … et ils ont plus de gars pour faire ces tirs que n’importe quelle équipe de la ligue.

C’est leur meilleur cas.

À PROPOS DE CETTE DÉFENSE

Vous n’avez pas vraiment besoin de moi pour faire une analyse complète de ce qui fait d’une équipe avec Kawhi Leonard, Paul George et Patrick Beverley une excellente équipe défensive.

Ce qui est intéressant, c’est que les Clippers sont en fait 24ème défendant le pick and roll contre les tentatives de marquage du handler. Ils perdent la couverture la plupart du temps et restent à la maison sur les tireurs, c’est pourquoi, y compris les évanouissements, ils sont neuvièmes par rapport au pick and roll. Ils permettent à seulement 44% de tirer sur les passes du pick and roll.

Ce sont les meilleures équipes qui défendent les tentatives de repérage, car elles peuvent couvrir le terrain et s’entraider constamment:

Bien que les Clippers abandonnent souvent le gros de leur plan, ils ont également la capacité et blitz systématiquement les faibles gestionnaires de balles. Les Clippers ne changent pas de régime pour couvrir leurs faiblesses, ils attaquent votre faiblesse.

Ils sont aussi opportunistes. Ici, le gardien de balle fait renverser la balle de l’arrière et la chasse dans le coin. Beverley appelle un interrupteur et lui saute dessus comme un ninja. Il n’a jamais eu de chance:

Je ne crois pas en leur première zone. Peu importe la beauté d’Ivica Zubac, je continuerai à croire qu’il peut être exploité. Mais les chiffres sont ce qu’ils sont. Les Clippers sont 11es tirs défensifs autour de la jante sans post-up et 3ème meilleur de la ligue en post-ups défensifs.

Une grande partie du match des Lakers-Clippers de dimanche sera Anthony Davis dans le poste. Davis a eu du mal à faire tomber les gars de leur place dans le poste, c’est pourquoi il est si dépendant des fautes. Il n’en a pas ici lors de leur premier match, et cela a contribué à transformer le jeu:

Les Clippers affronteront Nikola Jokic, potentiellement, en séries éliminatoires. Mais les autres armes du périmètre de Denver auront du mal par rapport à la longueur du périmètre des Clippers, leur permettant d’aider et de récupérer.

La petite balle des Rockets devra faire des tirs comme elle ne l’a pas fait la semaine dernière, mais elle devra également trouver des moyens d’arrêter les durs tireurs des Clippers. Les Clippers, plus que toute autre équipe, sont à l’aise pour aller petit avec JaMychal Green ou Marcus Morris au centre (Jeff Green est également là).

Les Clippers ont la polyvalence de la gamme pour un schéma qui ne fait pas beaucoup de différence. Alors que les Raptors lancent constamment différents plans à leurs adversaires, les Clippers font essentiellement la même chose à chaque jeu, avec un personnel différent.

Et ceci est un élément clé: ils ont réussi à gérer leurs faiblesses.

Lou Williams et Montrezl Harrell sont largement un désastre défensif. Vous pouvez les choisir de manière cohérente. Avec Kawhi Leonard hors du terrain, ils abandonnent 108 points pour 100 possessions.

Mais ces deux défenseurs inférieurs à la normale, avec Leonard sur le terrain, abandonnent moins de 100 points pour 100 possessions, ce qui serait le meilleur de la ligue pour la saison.

Lou Williams avec Paul George et Kawhi Leonard? 97 points pour 100 possessions.

Lou Williams avec Patrick Beverley et Kawhi Leonard: 92 points pour 100 possessions.

Les alignements qui devraient saigner défensivement – que les équipes devraient pouvoir reprendre – sont tous excellents. Leurs meilleurs défenseurs se lèvent et se couvrent pour ces alignements, et ils cuisinent tous offensivement.

L’ADN DES éliminatoires

Lorsque nous parlons de «cela ne fonctionnera pas en séries éliminatoires» ou «ils sont conçus pour les séries éliminatoires», personne ne définit jamais vraiment cela. Mais la chose la plus proche que je peux trouver est que les Clippers n’ont pas de zones où les équipes peuvent les cibler.

Vous ne pouvez pas oser que leurs joueurs de rôle vous battent offensivement, car ils ont à tout moment plusieurs tireurs et tireurs assommants sur le sol (avec de bons finisseurs). Vous ne pouvez pas vous attaquer à leurs faiblesses sur la défensive, car ils sont trop bons pour couvrir ceux qui ont du personnel tout en attaquant votre faiblesse.

Leonard est la clé de tout cela – pas de surprise. Il peut garder LeBron James, l’un des trois joueurs de la ligue qui le peuvent. Il peut garder Giannis Antetokounmpo, l’un des trois gars de la ligue qui le peuvent. Il peut faire des tirs sur n’importe quelle couverture et s’est amélioré de manière démontrable en tant que passeur et dans sa force pour éliminer les plus grands défenseurs et finir à l’intérieur.

Les gens réduiront les Clippers à «Je les prends à cause de Kawhi Leonard», mais c’est réducteur. C’est ainsi que les Clippers peuvent vous battre dans les marges qui remportent si souvent les séries éliminatoires, tandis que ces mêmes équipes dominantes de la saison régulière ont du mal à trouver l’avantage dans les marges de la saison régulière en séries éliminatoires.

Il ne s’agit pas de grandes choses avec les Clippers. Ils n’écraseront probablement pas toutes les équipes au cours de leur série éliminatoire. Mais ils gagneront suffisamment, dans les moments les plus difficiles. C’est leur argument pour remporter le titre NBA 2020.

LE NOMBRE

Les Clippers étaient +600 en pré-saison et sont toujours aussi élevés que +325 dans certains livres à ce jour. Ce nombre diminuera probablement et il ne sera pas plus rentable de les recaler série par série. Ils seront probablement favorisés dans toutes les séries, jusqu’à la finale. Si vous allez entrer… c’est le moment.