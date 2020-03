Moore: Pourquoi il n’y a pas de chemin logique pour que LeBron James gagne MVP

Chaque saison, j’ai posé des questions sur la question. Si vous voulez déterminer qui est le joueur le plus utile, vous devez d’abord déterminer quelles questions vous devriez poser pour résoudre ce casse-tête. Cette saison, c’est ce même processus qui contribue à rendre la réponse rapide et facile à résoudre.

Et pourtant, pour une raison quelconque, nous sommes ici, d’avoir à expliquer pourquoi LeBron James n’est pas le favori pour remporter le prix MVP NBA 2020.

Faisons donc le travail pour montrer pourquoi Giannis Antetokounmpo (actuellement un favori de -2000) va gagner.

LA MEILLEURE SAISON

James a été incroyable cette saison. C’est sa meilleure saison régulière depuis 2013. Cette déclaration à elle seule vous donne une pause: s’il s’agit d’une saison parmi les cinq meilleures pour le deuxième meilleur joueur de tous les temps, comment peut-il ne pas être MVP? James a investi plus sur la défensive que depuis son départ de Miami, a été le moteur de la meilleure équipe de l’Ouest, a bien tiré depuis le sol et mène la ligue en passes décisives.

Comment peut-il ne pas être MVP?

Parce que Giannis a été meilleur, son équipe a été meilleure et son impact a été meilleur. Les bases:

Giannis: 29,6 ppg | 13,8 rpg | 5,8 apg | 1.0 vole | 1.0 blocs | 55-31-63 se divise

LeBron: 25,4 ppg | 7.8 rpg | 10,7 apg | 1.2 vole | 0,5 blocs | 50-35-69 se divise

Ces chiffres, en surface, n’indiquent pas un grand différentiel. Ce qui est ahurissant, cependant, c’est que James est en moyenne de 34,9 minutes par match, contre 30,8 pour Giannis. Ces quatre minutes ont un gros impact sur leur production. Jetez un œil à leurs nombres par 36 minutes:

Giannis vs. LeBron par 36 minutes

Les données sur les possessions pour 100 sont conçues pour tenir spécifiquement compte du rythme. L’idée est que si vous marquez une tonne, mais que vous courez le long du terrain, vous avez plus de possessions pour le faire. Donc, même si les Bucks mènent la ligue au rythme, les statistiques par 100 devraient en tenir compte et normaliser les choses.

Et encore.

Pour 100 possessions, Antetokounmpo est en moyenne de 40 points et 20 rebonds pour 100 possessions, et personne n’a fait cela depuis que les données de possession peuvent être calculées. (Wilt Chamberlain l’a probablement fait quelque temps auparavant, parce que, Wilt.)

Sa production est vraiment sans précédent. Donc, même avec tout ce que James a fait, Antetokounmpo a fait plus.

Mais c’est exactement ce qui est dans le score de la boîte. Vous devez également tenir compte du fait que Antetokounmpo est l’un des trois meilleurs candidats au titre de joueur défensif de l’année. Les adversaires tirent 9,6 points de pourcentage de moins contre lui selon les données défensives reconnues de NBA.com. Il garde souvent la principale menace offensive de l’adversaire.

Il se classe quatrième en rebonds par match – encore une fois, en moins de minutes que les joueurs devant lui.

James est le meilleur passeur, mais les Bucks ont essayé de créer plus d’opportunités pour leurs autres joueurs cette saison. Giannis a déjà plus de possessions pour terminer les pick-and-rolls que la saison dernière en tant qu’homme de roulis. Giannis l’a devancé à la fois sur le côté offensif et défensif du parquet, même si James est plus au centre du succès des Lakers.

Parlons donc de ces succès.

LA SAISON LA PLUS VALABLE

La meilleure façon de contourner toutes les façons dont Giannis fait battre James sur la production et la performance individuelles est sa valeur «pour l’équipe». L’idée est effectivement de comparer les deux listes et de suggérer que James a mené une pire équipe de Lakers à un record comparable sinon bon dans une conférence plus difficile et que sans lui, les Lakers seraient des ordures.

Rien de tout cela n’est faux. Il ne suffit pas non plus que plusieurs facteurs le placent au-dessus de Giannis.

Je commence toujours par ceci: «Comment votre équipe a-t-elle été avec vous sur le terrain?» Pas à quel point l’équipe a été pire sans vous, mais à quel point ils ont été bons avec vous.

