Moore: Une saison perdue de la NBA blesserait le plus Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks

Cela fait plus de 40 jours que la NBA a brusquement suspendu sa saison. Pour l’instant, les plans restent dans les limbes car la ligue évalue quand elle peut revenir. Et les équipes et les joueurs doivent se demander comment cela aura un impact sur un éventuel après-saison, ou s’il y en aura un.

L’équipe qui m’inquiète le plus en termes de basket-ball pendant cette interruption de la pandémie de COVID-19 est les Milwaukee Bucks.

Il y a très peu d’opinions sur lesquelles je double. Je suis prêt à être influencé par des preuves. Je maintiendrai pour toujours que les Bucks étaient la meilleure équipe lors des finales de la Conférence de l’Est la saison dernière et le tir inferno de Fred VanVleet après la naissance de l’enfant était ce qui a fait basculer la série. Il était les pointes de graphite dans le réacteur RBMK des Bucks. (J’ai beaucoup regardé “Tchernobyl”.)

Après qu’ils auraient dû gagner l’année dernière, je m’attendais à ce qu’ils plongent un peu en début de saison. Mon raisonnement: il est difficile d’avoir une saison éruptive, puis de revenir jouer encore 82 matchs à un niveau aussi élevé. C’est la deuxième fois que je fais cette erreur. La première fois, c’était les Golden State Warriors en 2016.

Oups.

Avant l’arrêt, les Bucks avaient une fiche de 52-13, avaient la meilleure cote nette de la ligue, la sixième meilleure attaque et la cote défensive n ° 1 tout en jouant au rythme le plus rapide de la ligue. La dernière équipe à être la meilleure défense au rythme le plus rapide a été les Warriors 2015.

Cela semble être une combinaison aléatoire, mais pensez-y: plus vous jouez vite, plus le sol est déséquilibré, et après un sprint, plus il est difficile pour les défenses de revenir. C’est pourquoi les jeux rapides ont également tendance à offrir des efficacités offensives élevées, car les gars font des allers-retours pour lancer des tirs ouverts.

Garrett Ellwood / NBAE via .. Sur la photo: Robin Lopez # 42 des Milwaukee Bucks tire le ballon contre les Denver Nuggets.

Voici une autre façon de voir les choses. Imaginez que vous regardez le sol du basket-ball à partir de cinq rangées au-dessus de la demi-cour. Inclinez maintenant le but de votre adversaire pendant que le but défendu par les Bucks monte, comme une balançoire. Les Bucks jouent vite, attaquent constamment pendant la transition en descente, échappent aux échecs et entassent le ballon dans la gorge de l’adversaire. Ensuite, leur défense est toujours de retour, ce qui fait que les adversaires sont confrontés à la montée. Mais cela signifie également que les Bucks doivent monter avant le ballon.

Cet équilibre est une preuve incroyable et sérieuse de leur statut de candidat. Il y a encore plusieurs questions importantes à répondre au sujet des Bucks, car ils ont perdu l’année dernière. Mais si les Bucks étaient les Lakers, les Warriors ou les Bulls, s’ils jouaient dans ces villes, ils seraient considérés comme un compétiteur digne et non “peuvent-ils vraiment gagner?”

Même après la défaite contre les Lakers, que tant de critiques et de sceptiques ont pris comme preuve définitive parce que le biais de récence est le diable, les Bucks étaient toujours prêts à faire une véritable course au titre.

C’est maintenant dans le doute.

En supposant que des récompenses soient décernées cette saison, Giannis Antetokounmpo deviendra un MVP à deux reprises à l’âge de 25 ans. Dans l’histoire de la NBA, seuls 13 joueurs ont remporté plus d’un MVP. Antetokounmpo sera à égalité avec LeBron James en tant que deuxième plus jeune joueur à remporter plusieurs prix MVP; Kareem Abdul-Jabbar a remporté son deuxième à 24 ans.

Son contrat expire après la saison 2020-21 (en supposant qu’il soit joué). Cet été, les Bucks sont en mesure d’offrir à Antetokounmpo une extension super-max, pour ce qui devrait être le deuxième plus gros contrat de l’histoire de la NBA. (Ce ne sera probablement pas le cas étant donné que les estimations des revenus de la NBA sont sur le point de tomber d’une très grande falaise et de devenir “pouf” comme un coyote de dessin animé.)

Pensez aux ramifications pour les Bucks si la ligue ne tient pas les éliminatoires de 2020. Supposons un instant que Antetokounmpo signe la prolongation maximale si les Bucks remportent un titre et qu’il sait qu’il peut gagner à Milwaukee. Ce n’est pas une hypothèse à toute épreuve, mais cela a du sens. Le sentiment de gagner un championnat imprègne à un tel degré que nous pouvons au moins supposer qu’il est plus facile d’accepter des centaines de millions de dollars et une année supplémentaire que vous ne pouvez pas obtenir ailleurs.

Mais Antetokounmpo doit prendre cette décision sans la preuve des éliminatoires de 2020 s’ils ne jouent pas. Et s’ils sont joués, que se passe-t-il si les Bucks perdent leur rythme?

Et si le processus étrange et décousu de revenir et d’essayer de monter rapidement en puissance pour les séries éliminatoires modifiait les résultats? Et si la ligue, dans une tentative de raccourcir les séries éliminatoires, change le format, ce qui ouvre la porte à Duncan Robinson pour atteindre un record NBA de 3 dans des matchs consécutifs ou quelque chose?

Si les Lakers ne parviennent pas à concourir pour un titre, ils reviendront l’année prochaine, et tandis que LeBron est activement poursuivi par le père, il continue de le raidir. Et les Lakers risquent de perdre leur chance à un autre dans une longue lignée de titres. Si les Clippers perdent cette saison, ils auront une autre chance, et bien que les contrats de Paul George et Kawhi Leonard soient plus courts, il y a toujours l’avantage d’avoir réussi le coup d’État de l’an dernier.

Les Bucks, quant à eux, ont remporté un championnat, en 1971. Cela malgré leur histoire de ne pas tanker et de pousser constamment à la contention. Ils ne pouvaient pas obtenir les joueurs.

Ils ont le joueur maintenant. Ils l’ont repêché, ils l’ont développé, ils ont congédié leur entraîneur pour obtenir une mise à niveau, ils lui ont décroché un colistier, Khris Middleton, qui est devenu un All-Star, et ils ont débarqué de précieux vétérans comme Brook Lopez.

Nathaniel S. Butler / NBAE via .. Sur la photo (de gauche): Brook Lopez # 11, Giannis Antetokounmpo # 34 et Khris Middleton # 22 des Milwaukee Bucks.

Leur décision de ne pas re-signer Malcolm Brogdon l’été dernier mérite d’être critiquée; ils n’ont pas tout fait pour garder Antetokounmpo. Mais ils en ont sûrement fait assez, construisant un concurrent autour de lui et lui donnant le plus d’argent disponible à chaque tour.

Le problème existe de la même manière pour Antetokounmpo. Abandonnez-vous les Bucks, refusez-vous l’extension et demandez-vous un échange sans savoir si vous pourriez gagner? Antetokounmpo est un peu différent de la plupart des stars. Il est férocement compétitif d’une manière que très peu de joueurs, même à ce niveau, sont. Abandonner les Bucks sans leur donner une chance semble contraire à son schéma.

Alors peut-être qu’il refuse l’extension et joue le reste de son contrat pour donner aux Bucks une autre course.

Les Bucks ont réussi à éviter des blessures catastrophiques deux années de suite. Peuvent-ils survivre à un tiers? Peuvent-ils faire en sorte que l’équipe se comporte comme elle l’a fait cette année pour une troisième saison consécutive? Qu’en est-il de Wes Matthews et Kyle Korver, tous deux d’un an de plus? Ou Pat Connaughton, qui est agent libre cet été?

C’était peut-être pour eux. Si Antetokounmpo signe à nouveau? Alors bien sûr, la fenêtre est prolongée pendant toute la durée de ce contrat, ou au moins jusqu’aux 18 derniers mois de ce contrat, étant donné que c’est maintenant que les gars commencent à demander (ce qui est ridicule, soit dit en passant).

Milwaukee a eu deux joueurs transcendants de la NBA dans son histoire: Abdul-Jabbar et Antetokounmpo. Il est très possible que les Bucks se retirent de cette saison sans ajouter à ce championnat et sans avoir vu ces deux talents changer de franchise jouer pour une équipe californienne.

Ce n’est un secret pour personne que les Warriors convoitent Antetokounmpo comme le font toutes les équipes de la ligue. Ils ont déjà mis à niveau une petite équipe de marché avec une grande chance de remporter un titre. Vont-ils recommencer?

Il y a sans aucun doute des préoccupations bien plus grandes pour tout le monde, même avec les Bucks, que ces pensées. Mais si nous regardons comment l’histoire du sport se déroulera à chaque reprise de la NBA, les Bucks ont sans aucun doute le plus à perdre de quiconque.