Moore’s NBA Sunday Betting Guide: Odds, Picks and Analysis for Spurs-Thunder, Pistons-Blazers et plus

Passons à certains angles de paris pour l’ardoise NBA d’aujourd’hui.

Indiana Pacers chez Toronto Raptors

Propager: Raptors -5.5

Plus / moins: 219

Temps: 18 h ET

L’angle: L’infirmière domine l’Est

J’ai joué un rôle important dans les équipes à domicile de la Conférence de l’Est cette saison.

Les favoris de l’East Home sont 91-74-4 (55%) contre les adversaires de la conférence cette saison. Mais avec Nick Nurse’s Raptors, ça va encore mieux. En deux saisons, les Raptors ont une fiche de 26-18 (59%) ATS comme favori à domicile par rapport aux autres équipes de la Conférence de l’Est.

Cette marge baisse par rapport aux très bonnes équipes; face à des équipes avec un pourcentage de victoires supérieur à 60%, les Raptors tombent à seulement 7-6 contre l’écart sous Nurse à domicile. Mais les Pacers sont juste légèrement en dessous de cette marque.

Indiana a joué les Raptors très près de chez lui plus tôt cette saison. Mais sur la route, les Raptors ont été beaucoup plus coriaces. Une mise en garde: Victor Oladipo est sorti dans ce jeu, ce qui, je pense, aide en fait les Pacers à retrouver le rythme qui les rendait si bons avant leur séquence de défaites avant le week-end des étoiles.

Cependant, avec une ligne en dessous de deux possessions, je prends Toronto.

Le pari: Raptors -5.5

San Antonio Spurs à Oklahoma City Thunder

Propager: Tonnerre -5,5

Plus / moins: 222,5

Temps: 19 h ET