Morey explique les différences de travail avec Harden, Westbrook

James Harden et Russell Westbrook sont des All-Stars de 2020 et d’anciens MVP, et ils ont une amitié étroite qui remonte à leur temps à jouer ensemble à Oklahoma City de 2009 à 2012.

Malgré ces points communs, cependant, ils ont une approche unique en ce qui concerne le travail avec le personnel d’entraîneurs et le front office de leur équipe.

S’exprimant mardi sur les premières choses de Fox Sports 1, le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, a expliqué que Harden est beaucoup plus impliqué que Westbrook en ce qui concerne la contribution aux décisions organisationnelles.

«Nous aimons travailler en étroite harmonie avec nos superstars», a-t-il déclaré. “C’est pourquoi les gens aiment jouer à Houston. Outre le fait que c’est une grande ville et une longue tradition gagnante, nous avons eu une très bonne équipe de personnes au fil du temps. “

“Les stars de la ligue comprennent que nous sommes un bon endroit pour venir”, a ajouté Morey. «Cela tient en partie au fait que nous nous considérons en partenariat avec eux.»

De là, Morey a expliqué les différences de son point de vue en travaillant avec les gardes vétérans de Houston. Harden et Westbrook ont ​​maintenant respectivement 30 et 31 ans, et leur vaste expérience de la NBA et leur connaissance de la ligue semblent leur donner un aperçu unique.

Je dirais avec James, il y a plus de conversations. Il aime s’impliquer là-dedans.

Russ adore jouer. Il n’y a pas eu beaucoup de conversations avec Russell. Il fait du basket, et il veut juste aller là-bas et tuer des gens. Je pense que vous le voyez sur le terrain.

fait confiance à ce que fait l’entraîneur D’Antoni. Il a confiance en ce que nous faisons. James aussi, mais James aime avoir plus de conversations.

“Nous travaillons essentiellement avec nos stars autant ou aussi peu qu’elles veulent être impliquées”, a conclu Morey dans ses remarques.

Bien qu’ils aient des personnalités différentes, l’appariement semble certainement travailler pour les Rockets (39-21), qui sont entrés mercredi avec des victoires dans six de leurs sept derniers matchs.

Dans sa 11e saison NBA, Harden mène la NBA avec un score de 34,9 points, et il est également dans le top 10 de la ligue en passes décisives à 7,4 par match. Pendant ce temps, à sa première saison avec les Rockets et 12e au total, Westbrook affiche une moyenne de 27,5 points, 7,9 rebonds et 7,1 passes décisives par match.

Harden, Westbrook et les Rockets reprendront le jeu jeudi avec un match à domicile critique contre les Los Angeles Clippers (42-19), qu’ils poursuivent dans la course à l’ensemencement des éliminatoires de la Conférence Ouest. Avec une télédiffusion nationale TNT, le tipoff est fixé à 19h00. Au centre de Toyota Center.

.