Morey pense que les Rockets plus anciens sont plus susceptibles de subir de mauvaises pertes

Le directeur général de Houston, Daryl Morey, a une théorie liée à l’âge sur la raison pour laquelle ses Rockets (39-20) semblent plus sujets à des pertes cette saison contre des adversaires moins importants, tels que les New York Knicks (19-42) lundi soir.

James Harden, Russell Westbrook, P.J. Tucker, Eric Gordon et Jeff Green représentent plus de la moitié de la rotation actuelle de l’entraîneur-chef Mike D’Antoni, et ils ont tous 30 ans ou plus. Chacun a plus de 10 ans d’expérience dans le basket-ball professionnel.

Selon Morey, cela pourrait les rendre plus vulnérables en saison régulière à des épisodes de mauvais effort, tels que la projection de lundi au Madison Square Garden ou plusieurs autres plus tôt dans la saison 2019-2020.

Harden et Westbrook ont ​​tous deux cité un effort insuffisant après le match de lundi, dans lequel les Knicks ont rebondi les plus petits Rockets par 31. Après avoir attrapé 13 rebonds et bloqué trois tirs de haut dans la saison lors de la victoire de samedi à Boston, Tucker n’a eu que cinq rebonds et aucun bloc à New York. Pendant ce temps, Harden a égalé sa basse saison avec seulement deux planches.

Le lendemain matin, Morey a expliqué son point de vue:

L’avantage que nous avons, nous avons une équipe de gars de plus de 30 ans. Nous sommes la plus vieille équipe de la ligue. La seule chose qu’ils n’ont pas accomplie est de remporter le titre. C’est la bonne chose. Ils sont très concentrés sur les gros matchs.

Je pense que l’une des choses négatives est peut-être les soirs où ils jouent avec l’une des mauvaises équipes. C’est un peu difficile quand vous avez plus de 30 ans de dire: “Je vais me lever pour ce match, quand je sais que c’est juste un match de saison régulière du lundi soir contre une équipe de la loterie.”

Je ne veux pas que ce soit une excuse. Nous en sommes frustrés. Mais la réalité est, je pense que c’est ce qui se passe.

La bonne nouvelle pour les Rockets, comme Morey l’a mentionné dans son interview, est que leur bilan dans les «gros matchs» contre d’autres bonnes équipes est excellent. Après avoir changé de composition à la fin de janvier, les Rockets ont battu plusieurs équipes des éliminatoires de 2020, dont les Lakers, Jazz, Mavericks et Celtics (deux fois). Trois de ces cinq victoires impressionnantes étaient sur la route.

Les Rockets ont également battu les Nuggets et les 76ers à deux chiffres au cours de la première semaine de janvier. Ils ont vaincu les Clippers à plusieurs reprises plus tôt dans la saison, ainsi que les Raptors sur la route.

“Nous avons le meilleur record de la ligue, avec les Bucks, contre de bonnes équipes”, a déclaré Morey mardi sur First Things First. «Nous avons battu les Lakers sur la route. Nous avons battu à peu près toutes les bonnes équipes. Nous n’avons perdu que contre les Bucks lors du premier match. »

“Mais nous ne sommes pas là où sont les Bucks. Nous n’avons pas le rythme pour 70 victoires. Alors qu’est-ce que cela signifie? Tout au long de l’année, nous avons perdu contre de mauvaises équipes. “

Sur le papier, cela semble être un indicateur positif de la performance de Houston lors des éliminatoires de la NBA 2020, car il n’y a pas de coup sûr et chaque match est intrinsèquement plus intense. Cependant, la question est de savoir si l’impact négatif du classement de ces mauvaises défaites en saison régulière pourrait créer trop de vent de face en séries éliminatoires.

Les Rockets occupent actuellement la quatrième place du classement de la Conférence Ouest, devançant les Nuggets et les Clippers par deux matchs pour les têtes de série n ° 2 ou n ° 3. S’ils ne sont pas en mesure d’attraper l’une ou l’autre des équipes, ils n’auraient probablement un avantage sur le terrain qu’à un tour des éliminatoires, tout en étant confrontés aux Lakers les mieux classés au deuxième tour.

Si la théorie de Morey est vraie, son équipe devrait être très motivée pour leur prochain match, qui aura lieu jeudi soir lorsque les Clippers se rendront à Houston. Les séries éliminatoires étant potentiellement en jeu, le pourboire est prévu à 19h00. dans une émission nationale TNT de Toyota Center.

