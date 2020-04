Moses Malone et Sixers prennent les devants 3-0 sur les Knicks en 1983

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Nous remontons à 1983 lorsque les Sixers se sont dirigés vers le Madison Square Garden, cherchant à s’occuper des affaires et à prendre une avance de 3-0 sur les Knicks de New York. Ils ont remporté les deux matchs à domicile pour commencer le meilleur de la série 7 et ils n’étaient qu’à deux victoires de passer aux finales de la Conférence Est. C’est là que le pouvoir vedette de Moses Malone et Julius Erving s’est intensifié pour faire le travail.

30 avril 1983

Les Knicks sortiraient en jouant au basket-ball désespéré sachant que leur saison était, pour l’essentiel, en jeu. Jouer à New York fait toujours quelque chose pour que les Knicks donnent un effort gigantesque. Ils ont donné un vaillant effort dirigé par Bernard King, Rory Sparrow et Bill Cartwright, mais Malone et les Sixers étaient tout simplement trop.

Malone a mené Philadelphie avec 28 points et 14 rebonds, Maurice Cheeks a récolté 24 points et sept passes décisives, et Erving a récolté 20 points et 11 rebonds avec cinq passes décisives alors que les Sixers ont terminé les Knicks 107-105. Ce fut un match impressionnant pour une équipe qui avait de grandes attentes avant ces éliminatoires.

Avec une avance de 3-0 dans leur poche, les Sixers termineraient le balayage dans le match 4 et le reste appartient à l’histoire. Cependant, cela en soi mérite un poste à part.

