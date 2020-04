Moses Malone mène Sixers devant Bullets dans le match 1

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Cette édition nous ramène aux années 80 alors que nous jetons un coup d’œil aux Sixers de 1985 avant les éliminatoires pour affronter les Washington Bullets. Philadelphie avait deux ans à peine avant de remporter un titre en 1983 et ils étaient déterminés à y retourner. Ils ont pris un bon départ dans le premier match alors que le joueur par excellence de la finale de l’équipe de 1983 a mis l’équipe du bon pied.

17 avril 1985

Les Sixers étaient les trois têtes de série et détenaient un avantage à domicile tandis que les Bullets étaient bouleversés. Les balles étaient profondes car elles étaient dirigées par Gus Williams. Cliff Robinson et Jeff Malone dans la formation de départ avec un All-Star sur leur banc sous la forme de Jeff Ruland. Pourtant, ils n’étaient pas à la hauteur du duo de Philadelphie de Malone et Julius Erving.

Malone a été formidable alors qu’il menait les Sixers avec 26 points, cinq rebonds, cinq passes décisives et six interceptions tandis qu’Erving avait 24 points, six rebonds et trois interceptions et Maurice Cheeks a ajouté 17 points, huit rebonds, six aides et cinq interceptions. Ces efforts ont permis à Philadelphie d’obtenir une victoire de 104-97 et de prendre une avance de 1-0 en série.

Cette victoire a donné aux Sixers l’élan dont ils avaient besoin et ils ont gagné pour remporter la série 3-1. Ils ont ensuite balayé les Milwaukee Bucks au tour 2 et ils étaient prêts à retourner en finale de la NBA, mais ils sont ensuite tombés contre les Celtics de Boston lors de la finale de la Conférence de l’Est en cinq matchs.

.