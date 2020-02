Mouvement de puissance ou désordre de Memphis? Au milieu du contrecoup, Andre Iguodala discute de son chemin controversé vers Miami – The Athletic

SACRAMENTO – Lorsque Andre Iguodala s’est retrouvé au centre d’une escarmouche sur les réseaux sociaux lundi dernier, il n’a ressenti aucune envie de créer un tweet de feu ou de rédiger le post Instagram parfait en réponse.

Il a laissé cela aux jeunes de Memphis, à Dillon Brooks, âgé de 24 ans, et à Ja Morant, âgé de 20 ans, qui se sont sentis irrespectés par l’homme de 36 ans qui a choisi de ne pas se présenter après avoir été échangé de Golden State aux Grizzlies. le 7 juillet. Et, bien sûr, à son vieux (er) copain Warriors, Steph Curry, 31 ans, qui est venu à la défense de son ami.

“Ouais, c’est mon gars”, a déclaré Iguodala, âgé de 36 ans, en riant vendredi alors qu’il regardait en arrière avec The Athletic pendant la semaine folle qui était. «Je ferais de même pour lui. Mais je comprends la génération dans laquelle nous sommes, et les nouveaux milléniaux avec lesquels nous avons affaire, et comment les médias sociaux entrent en jeu et comment quelqu’un pourrait nourrir (des idées) un jeune homme et ça (grandit). … Mais tout est amour. À la fin de la journée, c’est tout …

