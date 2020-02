Mouvement sur le marché NBA: signature des pistons

Derrick Walton Jr. Il a été transféré des Clippers aux Hawks en échange d’argent à la fin du dernier marché et a ensuite été éliminé par l’équipe d’Atlanta. Maintenant Detroit Pistons Il l’a remarqué pour compléter le modèle et signera un contrat de 10 jours. Cette année, il a disputé un total de 23 matchs avec les Clippers, avec une moyenne de 9,7 minutes et 2,2 points.

Les Pistons prévoient de signer la garde Derrick Walton Jr. pour un contrat de 10 jours, selon des sources de la ligue @TheAthleticNBA @Stadium.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 20 février 2020

