Mychal Mulder est «excité» d’avoir la chance de jouer avec Steph Curry

Pendant le dernier tronçon de la saison 2019-2020 des Golden State Warriors, le retour de Stephen Curry d’une blessure reste la date la plus importante du calendrier. Curry n’a joué que quatre matchs cette saison depuis qu’il s’est fracturé une main fin octobre, mais son retour est attendu en mars.

Les fans de Warriors ne sont pas les seuls à compter les jours avant que Curry soit de retour sur le terrain. Les membres de Golden State attendent également le retour du double joueur le plus utile.

Golden State a récemment signé Mychal Mulder de Sioux Falls Skyforce de la G League pour un contrat de 10 jours avec le club. Le nouveau guerrier est ravi d’avoir l’opportunité de jouer aux côtés de Curry.

Via 95.7 The Game:

Venir sur une période de 10 jours, juste pour avoir l’occasion de jouer, est une grande opportunité en soi. Je connais beaucoup de gars sur 10 jours, et ils pourraient ne pas avoir autant de minutes ou autant de répétitions même en pratique. Ce fut une très bonne occasion pour moi de me présenter ici – mais en ce qui concerne le retour de Steph, je suis super excité à ce sujet. J’espère vraiment qu’il reviendra pendant que je suis ici. Je lui souhaite le meilleur de sa santé et un prompt rétablissement en ce moment. Le faire revenir pendant mon séjour ici serait énorme pour moi. De toute évidence, il me rendrait meilleur sur et en dehors du terrain. J’ai hâte de travailler un peu avec pendant les matchs. J’espère que nous pourrons le récupérer pendant mon séjour ici. J’ai vraiment hâte de jouer avec lui, honnêtement.

Mulder est en moyenne de 11 points sur un tir de 42,9% tout en saisissant 4,0 rebonds en trois matchs avec Golden State. Le gardien de 6 pieds 3 pouces a marqué à deux chiffres lors des deux derniers matchs des Warriors tout en éclipsant 30 minutes à chaque match.

Le produit du Kentucky a encore trois matchs sur son contrat de 10 jours avec les Warriors. Si Mulder veut avoir l’opportunité de jouer avec Curry, il devra s’appuyer sur son jeu impressionnant pour consolider sa place avec Golden State au-delà de 10 jours.

.