Mychal Mulder fait ses preuves en tant que concurrent de Steve Kerr

Les métiers et les blessures ont ouvert Golden State comme destination pour les joueurs sous contrat de 10 jours. Depuis la date limite du commerce NBA, les Warriors ont circulé à travers une poignée de joueurs de 10 jours dans leur rotation.

Actuellement, Golden State a trois joueurs différents sur des offres de 10 jours. Dragan Bender et Mychal Mulder sont tous les deux avec les Warriors avec un contrat de 10 jours avec Chasson Randle qui devrait bientôt signer un accord avec l’équipe.

Au cours des deux derniers matchs, un joueur prouve qu’il appartient à la NBA depuis plus de 10 jours. Mulder, ancien membre de Sioux Falls Skyforce de la G League, a eu un impact depuis qu’il a rejoint les Golden State Warriors.

Mulder a commencé sa carrière NBA contre les Lakers de Los Angeles, marquant seulement deux points. Cependant, lors du retour des Warriors à 18 points contre les Phoenix Suns, Mulder a récolté 14 points et six rebonds tout en maintenant Devin Booker à 21 points sur un tir de 6 sur 16.

Mulder a poursuivi son impressionnant match contre les Suns avec un effort de 17 points contre les Wizards. Le produit du Kentucky a ajouté deux rebonds, une passe décisive, un blocage et un vol avec Washington en ville.

Après la défaite des Warriors 124-110 contre les Wizards, Kerr a fait l’éloge de Mulder en tant que compétiteur.

Via Warriors SoundCloud:

C’est un très bon joueur. Je suis impressionné non seulement par ses tirs mais aussi par sa défense. Hier soir, il a relevé un très bon défi avec Devin Booker. Ce soir, nous le sortons parfois sur Beal. Il accepte le défi. Joue plus grand que lui. Lorsque vous êtes sur 10 jours, vous avez l’impression que chaque jeu est important, chaque tir est important – il n’est pas facile de se détendre et d’aller jouer. Je pensais que la nuit dernière était une très bonne indication de quel type de compétiteur il était. Il était 0-fo-4, 0-for-5 au troisième jour de son contrat et le chronomètre tourne et il a juste continué à tirer, à tirer, à défendre et à nous aider à gagner le match. Je suis revenu et j’ai encore eu un bon match aujourd’hui. C’est un compétiteur et un très bon joueur.

Grâce au tir, à la défense et aux éloges de son entraîneur-chef, Mulder gagne plus de temps de jeu à Golden State. Le gardien de 6 pieds 3 pouces aura trois autres matchs sur son contrat avant que les Warriors n’aient à décider s’ils veulent le garder au cours des 10 derniers jours.

.