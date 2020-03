Mychal Mulder fournit une étincelle sur le banc pendant un contrat de 10 jours

Les blessures et les métiers ont ouvert des opportunités dans la rotation des Golden State Warriors. Les Dubs ont utilisé l’arrière de leur liste pour prendre des dépliants sous les joueurs de radar avec des contrats de 10 jours.

Les Warriors ont alterné quatre joueurs différents sur des contrats de 10 jours, le dernier étant Mychal Mulder. Golden State a arraché le garde de tir de 25 ans de Sioux Falls Skyforce de la G League, où il a récolté en moyenne 17,0 points, 4,5 rebonds et 1,7 passes décisives par match tout en tirant 45,1% sur le terrain et 39,9% sur longue distance.

Mulder a fait ses débuts dans le Golden State contre les Lakers de Los Angeles, marquant deux points tout en saisissant quatre rebonds. Contre les Suns, avec un banc limité de Golden State, Mulder a profité de son temps de jeu prolongé.

Le produit du Kentucky a marqué 14 points sur un tir de 5 sur 12 en 34 minutes sur le banc. Mulder a réussi à abattre trois tirs opportuns au-delà de l’arc tout en récupérant six rebonds dans la victoire de 18 points de Golden State.

Après la victoire, Steve Kerr a crédité Mulder comme un facteur important dans le retour des Warriors.

Via Warriors SoundCloud:

Je pensais que Mike Mulder y avait joué un grand rôle. Il est sorti du banc et a raté ses quatre ou cinq premiers tirs et aurait très facilement pu baisser la tête. Il est sur 10 jours, et les choses ne se passaient pas comme ça, mais le travail qu’il a fait défensivement sur Booker, puis a obtenu quelques coups de feu pour aller tard dans la première moitié du deuxième trimestre. Je pensais que Mike nous avait vraiment étincelés.

Défensivement, Mulder a été jumelé avec un autre ancien Kentucky Wildcat Devin Booker. Les Suns All-Star ont marqué un modeste 21 points sur un tir de 6 sur 16 avec six revirements.

Faire une forte impression sur l’entraîneur-chef lors d’un contrat de 10 jours est un signe positif pour l’avenir de Mulder en NBA. La performance du gardien de tir de 6 pieds 3 contre les Suns devrait lui faire gagner plus de temps de jeu dans les jours restants de son contrat de 10 jours. Mulder aura quatre matchs de plus à travers le reste de son contrat avec Golden State.

