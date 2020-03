Mychal Mulder signe un accord pluriannuel avec Golden State Warriors

Mychal Mulder a impressionné les Golden State Warriors au cours de son contrat de 10 jours.

L’équipe a annoncé une prolongation de plusieurs années avec Mulder mardi après-midi.

Mulder a été une révélation depuis la signature d’un contrat de 10 jours avec Golden State sur le Sioux Falls Skyforce en février. Il a fourni une attaque clé dans un retour de 15 points contre les Nuggets de Denver.

Dans quatre des six matchs de Mulder, il a marqué des points à deux chiffres. Excluant ses débuts pauvres, il a tiré 40% sur huit tentatives de 3 points par match.

Cette compétence de 3 points n’est pas une valeur aberrante: au cours de ses deux dernières saisons en G League, il a tiré légèrement au-dessus de 40% sur 8,4 tentatives par match.

Au total, Mulder a marqué en moyenne 12,3 points, 3,2 rebonds et 1,3 passes décisives en 29,5 minutes au cours de ses six matchs dans le contrat de 10 jours.

Au cours du mois prochain, les Warriors pourront voir Mulder jouer à côté de Steph Curry. L’équipe le voit comme un joueur qui peut s’intégrer à côté de Curry et Klay Thompson pour fournir encore plus de tir.

Golden State a encore une fois aidé un joueur marginal à s’établir en NBA.

Avec l’arrivée de Mulder, la croissance de Marquese Chriss et Damion Lee et le développement du choix de deuxième ronde Eric Paschall, les Warriors ont fait un excellent travail en ne laissant pas une saison non compétitive se perdre.

.