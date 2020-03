Mychal Thompson dit que Klay a des plans pour le Hall of Fame avec Steph Curry

En 2009, les Golden State Warriors ont sélectionné Stephen Curry dans le repêchage de la NBA, deux ans plus tard, ils ont ajouté un autre tireur nommé Klay Thompson à la loterie. Au cours des huit années suivantes, le duo de Curry et Thompson a formé le duo emblématique connu sous le nom de Splash Brothers.

Des réalisations telles que des hochements de tête All-Star, des trophées des joueurs les plus précieux, des champions du concours à trois points, des équipes All-NBA, des équipes All-Defensive et des bannières de championnat sont toutes issues du tandem de Curry et Thompson.

Alors que la NBA est en pause en raison de la pandémie de coronavirus, les parents du légendaire couple de basket-ball de la Bay Area se sont liés sur le podcast “Raising Fame”. Mychal et Juli Thompson ont rejoint Dell et Sonya Curry sur leur podcast pour parler de la relation entre leurs fils.

Selon l’ancien premier choix global, son fils veut prendre sa retraite en tant que membre des Golden State Warriors aux côtés de Curry un jour.

Klay aime jouer avec Steph. Il le respecte tellement. Il parle de lui tout le temps de son travail acharné et de son dévouement au jeu et à sa famille. Il me l’a dit en privé et il aime jouer avec Steph. Il veut prendre sa retraite en tant que guerrier, pas dans 10 ans. Il veut entrer dans le Hall of Fame avec Steph. C’est à quel point il se sent proche de lui et à quel point il est honoré de jouer avec lui. Ils ont formé un lien spécial.

Via le podcast Raising Fame:

Après avoir mené Golden State aux cinq dernières finales de la NBA, Curry et Thompson n’ont pas encore rejoint le terrain au cours de la saison 2019-20 en raison de blessures. Curry est revenu de sa blessure à la main aux Warriors pour un seul match avant que la NBA n’intervienne en raison de COVID-19. Thompson a été exclu pour le reste de la saison à cause d’une blessure au genou qu’il a subie lors de la finale de 2019.

Les Splash Brothers devront attendre la saison 2020-21 pour continuer à bâtir leur candidature au Temple de la renommée.

