Myles Powell dit que ce serait un rêve devenu réalité de jouer pour Sixers

La NBA et le monde du sport dans son ensemble sont en attente pendant l’épidémie de COVID-19, mais cela donne à chacun une chance de s’asseoir et de réaliser ce qui est important dans la vie et c’est notre santé.

Néanmoins, il est regrettable que la saison NBA ait dû être suspendue et que March Madness ait été annulé. Ce sont deux des grandes ligues sportives du monde et March Madness donne également à tout le monde une chance de voir le prochain lot de prospects NBA sur une grande scène.

Un gars comme la star de Seton Hall, Myles Powell, est un senior qui a eu sa dernière saison collégiale écourtée en raison de l’épidémie qui signifiait pas de tournoi Big East ou NCAA. Néanmoins, il a connu une saison formidable avec une moyenne de 21 points et 4,3 rebonds, menant les Pirates à une saison 21-9 et remportant le prix du meilleur joueur de l’année de Big East.

Avec sa saison terminée, il a tourné son attention vers le repêchage de la NBA et il a parlé avec Adam Zagoria de NJ.com de ses projets futurs. Il a grandi à Trenton, NJ, donc il adorerait jouer pour les Philadelphia 76ers.

Powell a déclaré à Zagoria:

«Ce serait un rêve devenu réalité, comme wow, les Sixers, et il est si proche de chez moi, mais partout où il voudrait tenter sa chance avec moi qui pense que c’est la solution idéale pour moi, je l’adorerais.»

Il y a une chose à considérer pour les fans de Sixers et c’est leur choix de draft. Si la saison régulière se terminait en ce moment et que la ligue se rendait directement aux éliminatoires quand elle reprendrait le basket-ball, elle recevrait un choix de première ronde de l’Oklahoma City Thunder. Peut-être qu’un gars comme Powell serait une vraie possibilité.

