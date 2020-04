Myles Turner explique la raison des difficultés du début de 2019-2020

La saison 2019-2020 n’a pas été particulièrement bonne pour le grand homme des Indiana Pacers, Myles Turner – du moins au cours des premiers mois. Dans une récente interview, Turner a expliqué la raison des premières luttes.

Dans le jeu d’aujourd’hui, les grands hommes avec un coup de tir efficace sont inestimables. Turner le sait et avait travaillé sur son 3-pointeur. Cependant, lorsque la saison 2019-2020 a démarré, il ne s’attendait pas à camper autour du périmètre pendant tout le match. Cela s’est avéré être le principal obstacle qu’il a dû surmonter. Par Josh Wilson de FanSided:

«Cette année, j’étais un attaquant à plein temps, et cela a été un énorme ajustement pour moi. Comme si j’avais l’habitude de tirer trois fois sur le périmètre, mais étant sur le périmètre tout le match, c’était un ajustement que je ne voyais pas venir, même comme cette intersaison. Alors, évidemment, j’ai lutté comme le premier mois, peut-être un mois et demi de la saison, juste pour trouver mon créneau, trouver mon rôle, et du point de vue de la productivité, il y a eu beaucoup de critiques. »

En plus de cela, le joueur de 24 ans a révélé que le personnel des Pacers, lui aussi, n’était pas clair avec ses ordres de marche. Au début, ils lui ont dit de travailler sur le dos au jeu de basket – comme un grand homme traditionnel. Mais quand le camp d’entraînement est venu, ils lui ont dit qu’il devait travailler sur son coup de tir de loin.

«En été, vous savez, l’organisation et les [McMillan], il m’a dit de travailler sur mes post-ups et a dit que nous avons besoin que vous commenciez à publier plus, nous allons commencer à nourrir le ballon dans le post, yada yada… J’ai donc passé comme un été entier à travailler sur mes mouvements de post, travailler sur des compteurs, ceci et cela. Ensuite, j’arrive à la saison et c’est comme “ yo, nous avons besoin de vous pour aller sur le périmètre, nous avons besoin de vous pour espacer le coin, nous avons besoin de vous pour tirer plus de trois. ” Donc, vous savez, j’ai passé un été entier à travailler sur un package complètement différent et puis je rentre avant la saison pour le camp d’entraînement, et l’adresse que c’est ainsi que je vais être utilisé. “