Myles Turner, John Collins disponibles – Boston devrait-il s’enquérir?

Ric Bucher, rédacteur en chef du rapport Bleacher Report, rapporte que deux grands hommes intrigants pourraient être sur le marché avant la date limite du 6 février, ce qui devrait au moins piquer l’intérêt des Boston Celtics.

Le centre des Indiana Pacers Myles Turner et l’attaquant des Hawks d’Atlanta John Collins sont disponibles par les contacts exécutifs de Bucker NBA, et les deux sont des jeunes grands et polyvalents qui s’intègrent bien dans le style de jeu et la courbe d’âge de Boston.

Le problème avec le trading pour l’un ou l’autre est que le coût n’est probablement pas bon marché, et avec Turner, l’appariement des salaires nécessiterait d’envoyer l’un des joueurs les plus précieux des Celtics, car l’équipe a peu de moyens de salaires agrégables de taille moyenne. .

Turner gagne 18 millions de dollars cette saison, donc l’attaquant Gordon Hayward ou le gardien Marcus Smart devraient être échangés, ce qui aggraverait certainement l’équipe à court terme.

Il existe de solides arguments en faveur de la conclusion de l’accord à long terme, tant du point de vue de la gestion des listes que des plafonds, mais il est difficile de risquer même une petite chance de remporter un titre dans le présent.

Il se trouve que Hayward est originaire de l’Indiana, et sa nouvelle maison serait probablement en conflit avec lui également, il s’agit donc d’un commerce aussi agréable au goût que possible.

Mais, malgré l’avenir incertain du swingman en tant que joueur autonome potentiel à la fin de la saison, un accord pour le produit Butler – qui a des liens étroits avec l’entraîneur-chef Brad Stevens de ses jours à la tête du programme universitaire de Hayward – semble peu probable pour le moment.

Smart serait probablement d’intérêt pour les Pacers, mais pour cette même raison, les Celtics pourraient perdre davantage à la fois cette saison et à l’avenir, car son contrat à faible coût et son tir amélioré en font un membre idéal du soutien d’une éventuelle équipe titre.

Collins, en revanche, semble peu plausible en tant que cible commerciale compte tenu de son âge et de son talent. Mais si les informations de Bucher sont exactes, les Celtics devraient offrir presque n’importe quel atout ou jeune joueur sur une affaire de recrue qu’ils doivent essayer de lui décrocher.

À part une consommation mal avisée d’une substance interdite qui a fait suspendre le grand homme de troisième année pendant une grande partie de la première moitié de la saison NBA 2019-2020, Collins n’a pas beaucoup de verrues.

Alors qu’il a déjà 22 ans en moyenne 19 points, 10,2 plateaux et 1,8 bloc par match tout en se connectant à 33,7% de ses 3,7 tentatives par concours, le grand homme floridien devrait probablement être près du sommet de la liste des objectifs commerciaux de chaque équipe.

Gagner un peu moins de 2,7 millions de dollars pour l’avant-dernière saison de son contrat de recrue signifie que l’appariement des salaires serait simple – mais le reste de ce qui serait nécessaire pourrait ne pas l’être, car Atlanta serait intéressé par le grand homme des Houston Rockets Clint Capela, selon The Athletics ‘Shams Charania.

Les Celtics ont leur propre centre de jante à Robert Williams III qui pourrait plaire avec suffisamment d’édulcorants, bien qu’il soit difficile d’évaluer ce que les Hawks recherchent, car traiter avec Collins n’a pas de sens à l’extérieur.

Avec pas moins de trois choix de première ronde dans le repêchage de la NBA 2020, cela vaut probablement la peine de faire un appel même s’il est loin d’être mordu à Atlanta – sans parler de Timelord atteignant les niveaux de production de Capela.

Il est également possible que l’une des autres intrigues de recrues de Boston, comme l’attaquant Grant Williams et l’ailier Romeo Langford, aient montré des éclairs de devenir des options de qualité pour une équipe qui aspire au titre.

Bien que Collins et Turner présentent de nombreuses raisons pour lesquelles les Celtics sont intéressés, le manque de bavardage reliant leurs équipes respectives et la gamme imparfaite de joueurs que l’autre équipe rechercherait suggère que les deux ne porteront probablement pas le vert et le blanc de si tôt.

Pourtant, que l’un ou l’autre pourrait être en jeu à tous les mandats, au moins un appel téléphonique du front office de Boston, et avec un président d’équipe avec “Trader” dans son surnom, il est très probable que les Hawks et les Pacers entendront Danny Ainge cette semaine – s’ils ne l’ont pas déjà fait.

