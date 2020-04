Myron Rolle Q&A: Les anciens détails de la NFL DB luttent contre le coronavirus

L’ancien défenseur des Titans de l’État de Floride et du Tennessee, Myron Rolle, est le témoin direct de la lutte contre Covid-19. En tant que résident en neurochirurgie au Massachusetts General Hospital de Boston, son hôpital a été en première ligne du coronavirus qui ravage les États-Unis et les pays du monde.

Rolle a fait la une des journaux à l’université en décernant une bourse Rhodes au cours de sa saison junior à FSU. Au lieu de jouer sa dernière année, il a accepté la bourse et a étudié à l’Université d’Oxford en 2009. Après un an à Londres, Rolle est entré dans le repêchage 2010 de la NFL.

Il a été repêché au sixième tour par les Titans, où il a passé un an dans l’équipe d’entraînement avant d’être libéré. Les Steelers l’ont signé pour un contrat à terme, et il a été de nouveau coupé avant la saison 2012. Il a pris sa retraite sans avoir joué dans un seul match de la NFL et s’est inscrit à l’école de médecine de la FSU en 2013. Il a obtenu son diplôme en 2017 et est maintenant médecin.

Actuellement dans sa troisième année de résidence en neurochirurgie, SB Nation a parlé exclusivement à Rolle de ce que son expérience a été comme travailler comme médecin au milieu d’une pandémie, ainsi que de la réponse de la NFL à l’épidémie.

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté et de longueur.

SB NATION: À la messe générale, votre hôpital a été au cœur de l’épidémie de Covid-19 à Boston, qui compte plus de 1 000 cas confirmés. Quelle a été cette expérience?

MYRON ROLLE: L’hôpital s’est adapté en réponse à Covid-19, l’afflux de patients. En entrant à l’hôpital, vous vous rendez immédiatement compte que vous jouez à un jeu de balle différent. Vous devez porter un masque, je reçois un désinfectant pour les mains dès que j’entre, et il y a plus de stations de désinfection autour de l’hôpital. Il y a aussi cette application que nous utilisons maintenant pour définir vos symptômes avant même de vous rendre au travail, et si vous ne présentez aucun symptôme, vous devez la montrer aux agents de sécurité en face pour vous assurer que vous ” n’introduisez pas une infection que vous pourriez être sortie de la rue ou de la maison, donc c’est différent.

Notre salle d’opération est certainement différente. Nous ne fonctionnons pas autant – ce sont à peu près des cas sélectifs ou des cas émergents. Le personnel neurochirurgical a été en quelque sorte échelonné de sorte que nous ne soyons pas tous ici et que nous ne soyons pas tous exposés en même temps.

Et puis il y a une clinique d’urgence avec un hôpital dans un hôpital ici à Mass General, qui a également recruté du personnel non médical pour aider à gérer le personnel – essentiellement aider à trier certains de ces patients qui sortent de la rue avec Covid-19. Cette clinique anti-surtension accepte et accueille les personnes qui veulent juste lutter contre Covid-19, donc c’est définitivement un tourbillon.

SBN: À quoi ressemblent les fournitures d’équipement de protection individuelle de votre hôpital?

MONSIEUR: Ici à Mass General, nous sommes l’un des plus grands hôpitaux de la région de la Nouvelle-Angleterre et peut-être même du pays. Nous sommes affiliés à Harvard, nous avons donc beaucoup de ressources juste au départ. Je pense que les hôpitaux qui sont le plus stressés, mis à rude épreuve et testés seraient les plus petits qui se trouvent dans la banlieue des grandes villes.

Néanmoins, nos masques sont dispersés autour de l’hôpital dans un endroit centralisé. Par exemple, si j’allais dans la salle d’opération, au lieu d’avoir les masques et les écrans faciaux juste en face de moi, ils seraient dans un emplacement centralisé afin qu’ils soient mieux attribués aux personnes qui en ont vraiment besoin. Et on nous a même demandé à un moment donné de réutiliser nos masques si possible.

SBN: Covid-19 est plus dangereux pour les personnes de plus de 65 ans ou avec des conditions préexistantes. Quel serait votre message aux jeunes qui ne prennent peut-être pas ça coronavirus sérieusement?

MONSIEUR: Je dirais que c’est une idéologie irresponsable parce que vous êtes toujours capable non seulement de contracter la maladie, mais d’être un porteur asymptomatique et d’affecter quelqu’un qui n’a pas le système immunitaire développé que vous avez. Il ne s’agit pas seulement de votre commodité ou de votre style de vie à ce stade; c’est vraiment l’équipe. C’est à propos de tout le monde ici.

Nous devons tous jouer notre rôle, y compris les jeunes de notre communauté qui ont un système immunitaire robuste et qui n’ont aucune de ces conditions, qui, espérons-le, ont une vie longue et fructueuse. C’est un moment où vous devez regarder au-delà de vous-même et intensifier et faire votre part active.

SBN: Passant un peu à la NFL, la ligue s’est engagée à un calendrier de 16 matchs. Est-il réaliste à ce stade de voir une saison complète se dérouler comme prévu?

MONSIEUR: Je suis peut-être biaisé parce que je suis dans une ville et un état précurseurs – Boston va voir une augmentation encore plus que ce que nous voyons maintenant dans les prochaines semaines. Je suis peut-être dans une bulle et je ne parle pas en toute objectivité ici, mais je pense que c’est ambitieux de dire que vous aurez une saison de 16 matchs et que vous commencerez à temps ou juste un peu retardé.

Je pense que nous allons vivre cela pendant un certain temps. Il nous faudra du temps pour trouver la meilleure façon de résoudre ce problème, de le gérer, quel est le meilleur vaccin, la thérapie, le remède – si nous pouvons en trouver un.

Oui, je comprends que le football et les sports en Amérique ont été un moyen pour nous de nous éloigner de certains de nos moments les plus intimidants. C’est une façon pour nous de rassembler le pays. Nous l’avons vu avec le 11 septembre, la saison de baseball était proche et les gens se sont mobilisés autour du sport.

Mais à ce stade, je pense que la santé de notre pays – le progrès et la prospérité de notre pays – dépend de ces épidémiologistes, infirmières, médecins, pharmaciens qui sont en première ligne et qui essaient de faire une différence et d’essayer de contrecarrer cette pandémie.

Une fois cette phase franchie, nous pouvons reprendre notre vie quotidienne, y compris des sports comme le football que nous aimons tant.

SBN: Pensez-vous que jouer à des matchs de la NFL sans fans pourrait être une solution potentielle pour avoir un semblant de saison régulière?

MONSIEUR: C’est certainement possible, mais pensez à la proximité de ces athlètes dans un cadre communautaire. Les vestiaires, dans un bus, dans un hôtel, ils sont entre eux et ils peuvent être un nid pour l’infection si l’un de ces joueurs finit par avoir Covid-19. Ensuite, cela se propage et tout le monde est assommé.

Il vaut mieux être patient en ce moment. Permettez à certains de ces incroyables esprits scientifiques de femmes et d’hommes du pays et du monde entier de faire leur travail et de faire leur travail.

SBN: La NFL aura le projet le 23 avril comme prévu, tout en suivant les directives du CDC en ce qui concerne les grands rassemblements et la distanciation sociale. Êtes-vous d’accord avec cette décision?

MONSIEUR: Je pense que c’est certainement raisonnable de faire un projet virtuellement. Je sais que beaucoup de ces joueurs ont attendu toute leur vie pour être repêchés. Je me souviens de moi, j’avais voulu être repêché dans la NFL pour toujours et j’ai dû attendre le troisième jour pour le faire. Donc je comprends, cela peut être un rêve qui se réalise pour beaucoup de joueurs.

Mais vous devez être intelligent en le faisant. Vous devez adhérer à ce que disent les professionnels de la santé, les politiciens et les dirigeants de ce combat. Et si vous pouvez vous adapter à ce paradigme, je peux certainement voir un brouillon se produire.

SBN: Quels conseils donneriez-vous aux prospects devant faire face à l’avant-projet dans ces circonstances uniques?

MONSIEUR: Mon conseil serait de continuer à garder votre esprit vif, si vous ne pouvez pas sortir et faire du travail physique. Parce que quand tout sera fait, il n’y aura pas d’équipe qui reviendra sur Covid-19 qui dit: “Eh bien, je vais vous laisser un peu de mou parce que vous n’avez pas été en mesure d’attraper le ballon ou de garder l’esprit vif dans le jeu.” Ils vont s’attendre à ce que vous frappiez le sol en courant.

Donc quoi que vous puissiez faire, [do it], qu’il s’agisse de parler au téléphone avec votre ancien entraîneur et de revoir les jeux et les plans. Ayant [them] élaborez des pièces ou du personnel différents et vous devez y penser comme si vous étiez un entraîneur.

Soyez créatif, intelligent, mais tenez-vous prêt car cela ne sera pas utilisé comme excuse si vous n’êtes pas précis lorsque tout recommence. Cela recommencera – croyez-le. Vous devez garder cela à l’esprit: il va y avoir une fin. Je suis optimiste qu’il y aura, [I] je ne sais pas quand. Mais quand cela arrive, vous devez y être.

SBN: Comment votre carrière dans le football vous a-t-elle aidé à vous préparer à une formation en médecine et à faire face à une pandémie comme celle-ci?

MONSIEUR: Le football m’a énormément aidé, et c’est pourquoi je veux que le sport reste parce qu’il est si précieux. Cela m’a aidé à être un meilleur médecin aujourd’hui, certainement. J’ai appris la discipline. J’ai appris la concentration, le travail d’équipe, la communication. J’ai appris à surmonter l’adversité, à me préparer. J’ai appris à gagner et à perdre gracieusement. Toutes ces choses se sont traduites dans ma vie de médecin. Dans la salle d’opération, c’est un enjeu de taille, c’est une situation de vie ou de mort dans certains cas.

Une équipe sort avec cinq récepteurs larges, pas d’arrière, le quart est en fusil de chasse et nous n’avons pas de plan de match pour ça? Nous ne l’avons pas vu du tout sur bande, c’est une toute nouvelle formation qu’ils nous montrent? Vous devez penser, “comment allons-nous faire correspondre ici, allons-nous simplement nous coucher?” Ou “devons-nous avancer et relever le défi?”

Covid-19, à mon avis, est quelque chose comme ça. C’est un personnel que nous n’avons pas encore vu. C’est une nouvelle maladie qui est différente, elle est très contagieuse et elle sévit à travers le pays et dans le monde. Comment nous adaptons-nous à cela? Nous ne pouvons pas nous coucher – nous devons avancer et relever le défi.

SBN: En tant que professionnel de la santé, quel serait votre message au grand public à la suite de cette pandémie?

MONSIEUR: Je pense que lorsque nous parlions de jeunes qui avaient juste un rôle participatif et actif pour arrêter cette propagation. Si vous avez un taux infectieux élevé et juste une poussée ou des patients qui sont incroyablement malades au point d’avoir besoin de soins hospitaliers, vous mettez du stress sur le système de santé.

Notre pays n’a pas eu le dos au mur comme ça depuis longtemps avec une pandémie qui frappe tant de secteurs ou notre vie quotidienne. Je dirais que c’est un problème plus grave que certains ne le pensaient, mais c’est un problème que nous pouvons surmonter, et nous devons le surmonter ensemble.

En équipe, il se concentre sur les modifications de comportement de style de vie, une bonne hygiène, une distance physique et sociale et le fait de rester à la maison pour que la propagation s’aplatisse. Et cela permet à certains des esprits merveilleux que nous travaillons en première ligne d’avoir le temps de résoudre ce problème – et pas seulement de le réparer – mais de l’empêcher de se produire à l’avenir.