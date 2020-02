Nancy Lieberman dit que Lonzo Ball appartient à la course des joueurs les plus améliorés

Lonzo Ball a franchi une étape importante cette saison. Son grand pas en avant depuis le retour de sa blessure en décembre a été une énorme raison pour laquelle les Pélicans se sont retrouvés dans la course aux séries éliminatoires.

Malgré son jeu amélioré, Ball n’a pas été mentionné comme un candidat viable pour le joueur le plus amélioré cette saison. Après la victoire de vendredi sur les Portland Trail Blazers, Nancy Lieberman a saisi sa chance lors de l’après-match de Fox Sports New Orleans pour plaider en faveur de Ball en tant que candidate la plus améliorée.

«Je dois vous dire que si Lonzo Ball… n’est pas en lice pour le joueur le plus amélioré de la NBA cette année, alors apparemment personne n’a de câble. Ce mec est incroyable. Ils exécutent des pindowns et le sortent des pindowns pour qu’il puisse attraper et tirer. Ce n’est pas seulement les pieds fixés maintenant. Il a travaillé si dur dans son métier. “

Ball présente des records de carrière à tous les niveaux cette saison. Il a déjà joué plus de matchs que sa saison recrue et affiche une moyenne de 11,8 points, un nombre record en carrière. Ses 6,0 rebonds et 6,8 passes décisives par match sont les deuxièmes meilleurs de sa carrière tandis que son tir à trois points de 36,7% est de loin sa meilleure moyenne.

L’ironie, cependant, est que même si l’amélioration de Ball a été notable cette saison, c’est son coéquipier Brandon Ingram qui figure parmi les favoris du joueur le plus amélioré cette année. Après avoir lutté à Los Angeles pendant plusieurs saisons, Ingram a fleuri à la Nouvelle-Orléans cette année en tant que All-Star et est une grande raison pour laquelle les pélicans sont restés à flot avant Zion Williamson.

Ball recevra probablement une certaine reconnaissance pour son amélioration cette saison et ne pas gagner le prix du joueur le plus amélioré ne signifie pas que son amélioration n’a pas été grande. Il a fait un pas en avant dans sa progression cette année et les pélicans vont mieux grâce à lui.

