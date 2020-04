NASCAR sans foule pourrait être le premier grand sport américain à faire son retour

NASCAR est sur le point d’être le premier grand sport américain à revenir après les commandes de séjour à la maison contre les coronavirus. Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a annoncé mardi que le Coca-Cola 600, qui devait avoir lieu le Memorial Day, se déroulerait sans fans, sauf en cas de dégradation majeure des conditions de santé de l’État.

La course aurait lieu au Charlotte Motor Speedway le 25 mai en l’absence de fans. L’annonce intervient à la suite d’une étude de l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington (IMHE) qui a montré que des mesures agressives de distanciation sociale et des ordonnances de maintien à domicile en Caroline du Nord rendraient l’État sûr pour commencer à revenir à la normalité dès que Le 11 mai, l’un des premiers États à commencer en toute sécurité des protocoles de relaxation.

Cooper permettra à la course de se dérouler comme prévu, à moins qu’il n’y ait un changement radical dans le statut de la propagation de Covid-19 dans l’État. La Caroline du Nord compte actuellement 9 674 cas confirmés de coronavirus, et bien que l’État n’ait pas encore atteint son apogée, les responsables de la santé pensent qu’il sera prudent de commencer à assouplir les mesures de distanciation sociale après la décision de Cooper de rester à la maison, qui a été prolongée jusqu’au 8 mai plus tôt. cette semaine.

Le Coca-Cola 600 est l’une des plus grandes courses du calendrier NASCAR, et ferait la première course à se produire depuis le FanShield 500, qui a eu lieu à Phoenix le 8 mars.