Nate Robinson parle de sa marque de vêtements «HOLDAT»

Nate Robinson, qui a passé 11 saisons dans la NBA tout en jouant pour certaines des franchises les plus pertinentes de la ligue – y compris les New York Knicks, les Boston Celtics et les Chicago Bulls – est exclu de la ligue depuis 2015-2016 mais son nom restera longtemps gravé dans la mémoire des fans inconditionnels de la NBA.

Trois fois champion du Slam Dunk à seulement 5’9 », la carrière de Robinson a été étonnamment réussie pour un joueur de sa taille. Au moins, jusqu’à ce que vous pensiez au fait qu’il est originaire de Seattle, un haut lieu du basket-ball qui a produit des joueurs tels que Brandon Roy, Jamal Crawford et Jason Terry (qui a également eu un bref passage avec les Celtics).

Maintenant, à seulement quatre saisons de sa dernière action en NBA – et il convient de noter que Robinson, âgé de 35 ans, n’a pas officiellement pris sa retraite de la ligue – il s’est concentré sur la création de vagues dans une nouvelle aventure.

Avec l’ancien attaquant de la NBA, Carlos Boozer, qui a annoncé sa retraite en décembre 2017, Robinson a lancé une marque de vêtements.

Surnommé «HOLDAT», Robinson et Boozer ont organisé un événement de lancement le week-end du Super Bowl avec un événement conjoint au magasin de baskets True North basé à Miami et au restaurant House of Mac.

Cependant, alors que Robinson expliquait comment l’idée du mot «HOLDAT» était née, ce n’était pas l’idée de lui ni de Boozer.

«Joakim Noah a commencé tout cela il y a cinq ou six ans quand il a remporté un championnat national avec la Floride et il l’a dit dans l’interview après le match. Certains fans, certains ennemis ont dit que cela n’allait pas le gagner et que Joakim n’allait pas réussir dans le jeu et il l’a été, et il a dit à tout le monde de «hol’dat». »

Maintenant, il convient de noter que Noah’s Gators a remporté le championnat national masculin de la NCAA en 2007, la même année que Noah a été sélectionné avec le neuvième choix au total au repêchage de la NBA. En parlant de la genèse du nom de la marque, ce à quoi KryptoNate fait plus probablement référence est le moment où il a entendu le mot pour la première fois.

«Quand je suis arrivé aux Bulls, il l’utilisait à chaque fois qu’il tirait le ballon ou que quelqu’un tirait le ballon et nous l’avons fait… tout était hol’dat. Hol’dat. Hol’dat. “

Pour un meneur de jeu sous-dimensionné qui a défié les lois de la physique sur le terrain, il est évident pourquoi un mot résumant son triomphe sur les sceptiques aurait autant de poids pour lui.

«Hol’dat comptait tellement. J’étais juste comme, je l’utilise. Il était comme aller de l’avant et je n’ai pas regardé en arrière depuis. “

«Je voulais juste créer quelque chose de cool et j’ai l’impression que HOLDAT est le mot parfait pour réussir; atteindre vos objectifs et accomplir quelque chose que les gens ont dit que vous ne pouvez pas. Je voulais juste en quelque sorte lui donner vie. »

Et Boozer?

“Booz l’a crié le plus fort pendant que nous faisions partie de l’équipe”, dit Robinson en riant. «Il a crié fort tout le temps. Vous savez que Booz est dans le jeu, fadeaway et il a toujours crié hol’dat… c’était vraiment cool. “

Et Booz est un gars formidable. Il a quatre beaux enfants. Nous partageons beaucoup de choses en commun: nous aimons le sport, les livres, nous traînons avec nos enfants, nous adorons le snowboard. Nous partageons juste beaucoup de choses en commun. C’est juste un bon frère. “

«Tu sais qu’il a une ligne de vêtements avec laquelle il s’occupe… Loaded Dock… une ligne de maillots de bain qu’il fait avec un autre de ses copains. J’étais comme “Mec, qu’est-ce qu’il y a?” Vous voulez faire des affaires et faire du HOLDAT? Nous le balançons, nous le disons tous les jours, nous l’utilisons dans chaque hashtag, il fait partie de notre Instagram, il fait partie de notre vie quotidienne et les gens l’adorent.

Il était juste comme, “Bien sûr.” Il était en panne et nous n’avons pas regardé en arrière depuis. “

Mais ce n’est pas une voie sans son lot de défis.

Qu’il s’agisse d’incorporer les tendances de la mode actuelle ou d’utiliser ce qui a attiré les fans, l’aspect créatif de la construction d’une ligne de vêtements n’a pas été le processus le plus simple. Ensuite, il y a les personnages, ou builds, qu’il utilise pour ajouter de la personnalité et du flair à HOLDAT.

“Monsieur. Houblon », le lapin hip que Robinson voit comme un reflet de lui-même et de son incroyable athlétisme. Le «nettoyant pour vitres». Le «Paint Beast».

“Vous essayez juste de rester dans une voie qui vous convient.”

«Notre voie est universelle», explique Robinson.

«Nous allons toucher beaucoup de cœurs et beaucoup de gens dans le monde du basket-ball parce que nous l’avons joué. Beaucoup de fans ici nous aiment sur le terrain de basket, alors pourquoi ne pas faire du basket? Vous savez que nous faisons tellement de types de choses différents… nous allons avoir différents types de cadeaux et différents types de choses pour interagir avec les fans.

Nous sommes le champion du peuple. Nous voulons fournir les trucs pour les gens, mec. Nous voulons juste qu’ils le balancent et se sentent à l’aise. Nous voulons qu’il soit à l’aise avec eux pour quelque chose qui a l’air agréable et à peu près abordable pour tout le monde à venir montrer son amour et son soutien pour notre mouvement. »

Avec 11 ans dans la NBA pour Robinson et 13 pour Boozer, ainsi que des séjours en Israël, en Chine, au Liban et au Venezuela entre eux (sans parler de deux apparitions olympiques pour Boozer, à Pékin et à Athènes), les fans que le duo attirera viendront de loin.

“Nous serions certainement dans le monde entier avec cela”, dit Robinson, “les gens expédient d’Australie, partout … Nous voulons que tout le monde montre de l’amour, de partout.”

Même plus, avec des plans pour des séries Web comme “Yacht Talk” et “Choppin ‘It Up” à l’esprit – des forums où les athlètes, et vraiment n’importe qui, peuvent se sentir à l’aise de parler d’eux-mêmes et de se connecter avec les fans sans que leurs mots soient tordus par des tiers- partie – HOLDAT ne fera que gagner en reconnaissance.

C’est la voie de Robinson pour devenir plus qu’un athlète, une phrase rendue populaire par la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James:

«Vous savez pour nous, la vie après le basket-ball, je veux dire, LeBron a définitivement montré ce que vous pouvez faire en dehors du terrain. Tout est possible homme si vous y pensez et que vous avez le bon système de soutien, vous avez une bonne base. Tu peux faire n’importe quoi. Vous avez juste besoin de gens qui ont la même vision que vous.

Vous devez garder la bonne compagnie autour de vous pour vous pousser à réussir. Ils doivent vouloir réussir autant que vous et ils veulent vous voir réussir autant que vous voulez les voir réussir. Vous vous poussez simplement. »

C’est là que des gars comme Udonis Haslem, Eddy Curry et Quentin Richardson – qui ont déjà acheté du matériel HOLDAT – entrent en jeu.

C’est là que d’autres – comme un compatriote natif de Seattle, un ancien de Rainier Beach High School et le créateur de Skyblue – Reggie Moore, entrent en jeu. Criant Moore, Robinson dit «c’est la raison pour laquelle je voulais en quelque sorte créer ma propre marque. Le regarder faire son truc et bousculer et moudre. »

Gary Vaynerchuk (que Robinson appelle simplement «Gary Vee») est celui que Robinson attribue pour lui avoir dit «de sortir et de ne pas avoir peur de démarrer votre marque». ZANEROBE, qui l’a aidé à lancer sa marque, avec son ami Dan Maynard (co-fondateur de Noble Gentleman).

Ensuite, bien sûr, Boozer.

«J’ai un gars comme Boozer qui veut me voir réussir autant que je veux le voir réussir, donc ça marche. Donc pour nous, nous avons fait le tour du jeu, nous avons regardé différents entrepreneurs et entrepreneurs comment ils fonctionnent. Une chose pour nous est que nous savons que vous ne pouvez pas avoir peur d’essayer quelque chose de différent et de sortir de votre zone de confort.C’est quelque chose qui n’est pas dans notre zone de confort et nous essayons simplement de nous y attaquer et d’en tirer le meilleur parti. “

Il s’agit d’une nouvelle version de Robinson que les fans de la NBA n’ont peut-être pas eu la chance de voir auparavant.

Celui qui discute du concept de paternité – il a quatre enfants, Navyi, Nahmier, Nasir et Nyale – et apprend à connaître ses enfants et leurs personnalités tout en travaillant pour eux afin de mieux le connaître et en leur enseignant ce qu’il «représente» en tant qu’homme. ” Celui qui comprend les dangers du monde et veut enseigner à ses enfants la cruauté de celui-ci et comment il se juxtapose avec l’amour qui y est, tout en “leur apprenant à être la meilleure personne possible”.

D’une certaine manière, HOLDAT est comme un autre enfant pour Robinson, Boozer et lui emmenant l’entreprise à travers ses petits pas dans l’espoir qu’il puisse devenir un mastodonte un jour.

«Nous essayons de ramper avant de marcher, de marcher avant de courir et de courir avant de voler», explique un sagace Robinson.

“Nous essayons donc de franchir chaque étape un jour à la fois … et j’espère que cette chose pourra continuer de croître afin que nous puissions rivaliser avec les gros chiens comme les Nikes, et les Under Armour, Adidas, Supremes. Vous savez, toutes les marques sympas.

Nous essayons de trouver une voie pour nous-mêmes. Faites-vous un nom. “

Si le monde n’a pas encore appris, il serait préférable de ne pas compter Robinson – ou tout ce qu’il donne à fond -. Celui qui doute pourrait très bien être en route vers lui en leur disant de «hol’dat», et pour cause.

.