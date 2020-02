NBA All-Star Saturday Predictions: Notre personnel choisit un gagnant pour le concours Dunk

Il n’y aura peut-être pas une autre compétition dans le sport aussi attendue et aussi décevante que le Dunk Contest de la NBA en dehors de quelques années spectaculaires.

À chaque pause des étoiles, il y a beaucoup de battage médiatique et d’excitation sur le terrain, mais souvent les résultats concordent. Le domaine de cette année, cependant, semble pouvoir répondre, sinon dépasser les attentes.

Le champ 2020 comprend trois anciens participants: le centre des Lakers Dwight Howard (2007, 08, 09), Orlando Magic Aaron Gordon (2016, 2017) et l’attaquant des Miami Heat Derrick Jones Jr. (2017). Le gardien des Milwaukee Bucks, Pat Connaughton, est le seul débutant.

Alors, qui emporte le matériel de cette année? Notre personnel a choisi ses gagnants pour la première de samedi au All-Star Weekend à Chicago.

Wob: Derrick Jones Jr.

OK, donc, c’est un événement qui repose sur le jugement pour déterminer un gagnant. C’est la version NBA de la boxe.

Pour gagner, vous devez accomplir plusieurs choses.

1. Ooh et aah la foule: La réaction de la foule sollicite souvent les chiffres que les juges vont hisser.

2. Soyez original: À ce stade, on a l’impression que chaque dunk a été fait. Ça craint, mais c’est juste la vérité. Comme les blagues sur Internet, quelqu’un l’a probablement déjà dit à un moment donné, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas le remixer avec votre propre style. Trouvez un moyen de faire partir le public: “Putain de merde, c’était quoi?” et c’est une voie rapide vers le trophée.

3. Terminez le dunk: Cela devrait être une évidence, mais chaque année, quelqu’un essaie quelque chose de ridiculement ambitieux qui sonnait bien dans la salle de cinéma, mais qui est embarrassant comme l’enfer une fois joué en public.

4. Obtenez du temps d’antenne: Lorsque vous êtes en l’air plus longtemps, vous pouvez faire plus de choses. Si vous êtes schtick, ce sont des gadgets parce que vous êtes un centre de 27 ans qui ne peut plus sauter par-dessus une carte de crédit, la foule ne sera pas impressionnée. Je te le promets.

5. Embrassez la nostalgie: Ce week-end, en particulier à Chicago, où Michael Jordan a régné en maître, si vous êtes en mesure de retirer un hommage à His Airness, cela a un poids supplémentaire.

Si vous avez les lapins pour tenter un jet de ligne de lancer franc de DERRIÈRE LA LIGNE DE LANCEMENT LIBRE (seul Derrick Jones Jr. a cette capacité), c’est une victoire automatique.

Issac Baldizon / NBAE via .. Sur la photo: Derrick Jones Jr. # 5 du Miami Heat.

Kobe est également en jeu, car tout le week-end sera un mémorial de son héritage. Si vous optez pour un dunk de Kobe, je dis ces mots avec toute la sincérité, vous feriez mieux de le faire.

Jones est le seul sur la liste à pouvoir cocher toutes les cases.

Aaron Gordon a le récit «J’ai été volé» de sa précédente campagne de dunk contest contre Zach LaVine, et il aura sûrement du poids auprès des juges. Je ne sais tout simplement pas quels dunks il lui reste qu’il n’a pas tenté dans ce qui est maintenant le plus grand concours de dunk de tous les temps.

Le clip est vide et la politique d’appel de rattrapage ne sera pas assez forte pour remplacer la capacité de Jones à redéfinir la physique humaine. Un de ces jours, DJJ va décoller pour un dunk et ne jamais redescendre. J’espère que ce jour est samedi.

Matt Moore: Aaron Gordon

Il est le meilleur dunker de la compétition. C’est le dunker le plus amusant. Il a l’élévation la plus longue. Il se soucie suffisamment de participer à nouveau. Son jeu B est meilleur que n’importe qui d’autre.

J’adore Jones en tant que dunker. Mais c’est un dunker violent, et les dunkers violents ont tendance à manquer le fer arrière en essayant de le jeter trop fort. Je vais prendre Gordon.

Matt LaMarca: Dwight Howard

Je sais que Howard est devenu un peu une punchline, mais ce mec a mis en place l’une des plus grandes performances de concours de dunk que j’ai jamais vues.

Bien sûr, tout le monde se souvient de son “Superman Dunk”, mais je dirais que son premier dunk ce soir-là était tout aussi impressionnant:

Tout simplement, il y a très peu de grands hommes dans l’histoire de la NBA qui peuvent voler comme lui. Il monte de toute évidence un peu en âge, mais avoir 34 ans ne signifie pas exactement qu’il est ancien.

Je m’attends à ce qu’il revienne en arrière, donc je pense que l’attraper avec les pires cotes dans tout le domaine est attrayant.

Brandon Anderson: Derrick Jones Jr.

C’est dommage que nous ne pouvons pas parier sur quel type de dunk gagnera le concours de dunk, car c’est à Chicago et c’est un verrou mortel absolu que quelqu’un fasse le dunk de la ligne de lancer franc, ce qui rendra la foule complètement folle.

Howard n’a jamais rien fait de bien de la ligne des lancers francs de sa vie, et il n’y a aucun moyen que Pat Connaughton puisse sauter aussi loin. Je pense que Jones est le plus susceptible de réussir, et il a également la taille la plus typique pour un dunker gagnant.

Désolé Aaron Gordon, on dirait que vous vous retrouvez à nouveau court.