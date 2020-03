NBA Betting Odds & Picks (11 mars): Les blessures de grands noms procurent une valeur de pari

Cette saison NBA, j’essaye quelque chose de nouveau. Je vais écrire un article quotidien qui met en évidence tout ce que les parieurs et les joueurs DFS doivent savoir pour l’ardoise de cette nuit. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, lisez la pièce inaugurale.

Lundi, j’ai terminé 4-4 pour +2,7 unités. Bien que je ne veuille pas me laisser entraîner dans le passé, je pense que cela vaut la peine de revoir les choses chaque jour.

La meilleure façon de le faire est de regarder la valeur de la ligne de fermeture (CLV), qui consiste simplement à mesurer si la ligne que vous avez mise s’est déplacée pour ou contre vous en fermant.

je parie Nuggets -225 et il a fermé à Nuggets -300 (won)

je parie Pépites -5,5 et il a fermé à Nuggets -7 (gagné)

je parie Nuggets-Bucks moins de 221 et il a clôturé à 221 (won)

je parie Argent sous 107,5 et il a clôturé à 107,5 (gagné)

je parie Hornets-Hawks sous 222.5 / 223 et il a fermé à 222 (perdu)

je parie Les Hornets-Hawks vivent sous les 231,5 (perdu)

je parie Hornets-Hawks (1H) sous 114,5 et il a fermé à 114,5 (perdu)

Dans les huit paris que j’ai faits lundi, je n’ai joué que deux matchs. J’en ai complètement cloué un – Bucks-Nuggets – et complètement flairé sur Hornets-Hawks. Heureusement, j’ai pu tirer parti de mon avantage sur l’ancien match pour gagner encore 2,7 unités dans la soirée.

Le seul regret était que je ne me suis pas davantage servi de moi-même; Je ne l’ai pas fait uniquement à cause du timing. Lorsque les Bucks ont annoncé leur formation de départ – qui n’incluait pas Khris Middleton et Brook Lopez – je pensais qu’il y avait de bonnes chances que ces gars-là ne jouent pas du tout. Malheureusement, le temps de jeu était si proche que je n’ai pas pu continuer à le marteler avant que les lignes ne tombent du plateau.

Quoi qu’il en soit, plongeons-nous dans l’ardoise d’aujourd’hui et trouvons des angles.

Enregistrement sur un an:

Général: 255-237-3

Spreads: 97-94-3

Totaux: 101-110

Moneylines: 25-11

Parlays: 3-0

Accessoires: 29-22

Analyse et cotes des paris NBA

19 h ET: Pistons de Détroit à Philadelphie 76ers (-11), 211,5

19 h 30 ET: Charlotte Hornets à Miami Heat (-10), 210,5

19 h 30 ET: New York Knicks aux Atlanta Hawks (-5), 232,5

20 h ET: Utah Jazz à OKC Thunder (-2), 217,5

20 h ET: Denver Nuggets (-2,5) à Dallas Mavericks, 218

22h30. ET: Pélicans de la Nouvelle-Orléans (-1,5) aux Sacramento Kings, 232,5

Pistons à 76ers

Les Sixers ont glissé récemment, même s’il est vraiment difficile de les blâmer étant donné qu’ils ont raté leurs trois meilleurs joueurs – Ben Simmons, Joel Embiid et Josh Richardson. Et pas seulement de leur mieux, mais extrêmement important compte tenu de leurs compétences. Ces trois sont parmi les meilleurs défenseurs et vraiment les seuls à pouvoir générer une bonne attaque par eux-mêmes.

Simmons reste probablement absent, mais ils pourraient récupérer les deux autres. Richardson est déjà confirmé en train de jouer, tandis qu’Embiid est discutable.