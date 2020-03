NBA Betting Odds & Picks (6 mars): Pace est le nom du match vendredi

Cette saison NBA, j’essaye quelque chose de nouveau. Je vais écrire un article quotidien qui met en évidence tout ce que les parieurs et les joueurs DFS doivent savoir pour l’ardoise de cette nuit. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, lisez la pièce inaugurale.

Hier, j’ai terminé 1-1 pour -0,1 unités. Bien que je ne veuille pas me laisser entraîner dans le passé, je pense que cela vaut la peine de revoir les choses chaque jour.

La meilleure façon de le faire est de regarder la valeur de la ligne de fermeture (CLV), qui consiste simplement à mesurer si la ligne que vous avez mise s’est déplacée pour ou contre vous en fermant.

je parie Raptors-Warriors plus de 225,5 et il a clôturé à 228,5 (won)

je parie Rois -5 et il a fermé à Kings -5,5 (perdu)

J’ai battu le numéro de clôture sur les deux matchs, mais j’ai fait une erreur en ne pariant plus sur les Raptors-Warriors, où je pensais avoir un avantage plus important. Pour être juste, je ne pensais pas obtenir trois points de CLV, mais je m’attendais vraiment à ce qu’il bouge plus que les Kings. Ce fut une erreur de ne pas en tirer parti.

Quoi qu’il en soit, plongeons-nous dans l’ardoise d’aujourd’hui et trouvons des angles.

Enregistrement sur un an:

Total: 244-230-3

Spreads: 95-94-3

Totaux: 94-104

Moneylines: 24-11

Parlays: 3-0

Accessoires: 29-22

Analyse et cotes des paris NBA

Cotes du vendredi et via FanDuel.

19 h ET: Atlanta Hawks à Washington Wizards (-2,5), 247

19 h 30 ET: OKC Thunder (-7) chez New York Knicks, 219

19 h 30 ET: San Antonio Spurs à Brooklyn Nets (-3,5), 223,5

20 h ET: Indiana Pacers (-3) aux Chicago Bulls, 211

20 h ET: Orlando Magic (-2) aux Minnesota Timberwolves, 234

20 h ET: Miami Heat à New Orleans Pelicans (-1,5), 233

20 h ET: Utah Jazz at Boston Celtics (-2,5), 221

20h30. ET: Memphis Grizzlies à Dallas Mavericks (-6,5), 226,5

21 h ET: Portland Trail Blazers (-3,5) chez Phoenix Suns, 231

22h30. ET: Milwaukee Bucks à LA Lakers (-1), 228

Spurs chez Nets

Lors d’une soirée mettant en vedette de grands jeux, celui-ci ne se démarque pas exactement. Mais je pense qu’il y a une valeur de paris impressionnante à trouver.

Les Spurs font face à quelques blessures: LaMarcus Aldridge, Jakob Poeltl et Marco Belinelli sont tous éliminés. À la suite de ces blessures en zone avant, ils commenceront Drew Eubanks au centre, qui n’est pas sorti de l’état de l’Oregon en 2018 et fait partie de l’équipe de la G-League des Spurs depuis.