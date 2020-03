NBA Betting Odds & Picks (9 mars): Profiter du biais de récence publique

Cette saison NBA, j’essaye quelque chose de nouveau. Je vais écrire un article quotidien qui met en évidence tout ce que les parieurs et les joueurs DFS doivent savoir pour l’ardoise de cette nuit. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, lisez la pièce inaugurale.

Vendredi, j’ai terminé 4-0 pour +4,5 unités. Bien que je ne veuille pas me laisser entraîner dans le passé, je pense que cela vaut la peine de revoir les choses chaque jour.

La meilleure façon de le faire est de regarder la valeur de la ligne de fermeture (CLV), qui consiste simplement à mesurer si la ligne que vous avez mise s’est déplacée pour ou contre vous en fermant.

je parie Hawks-Wizards sous 243.5 et il a clôturé à 239,5 (won)

je parie Assistants -5 et il a fermé à Wizards -5.5 (gagné)

je parie Spurs-Nets plus de 223 et il a fermé à 226 (won)

je parie Pacers-Bulls moins de 211 et il a clôturé à 208 (won)

Vendredi a été une excellente journée en termes de résultats et de valeur de clôture; J’ai battu le marché de clôture sur les quatre matchs, et certains de beaucoup. J’ai eu le match Hawks-Wizards après que Trae Young ait été exclu, mais c’était après sa réouverture; il était initialement à 245,5 lorsque les nouvelles sont sorties. Ce n’était pas assez – 239,5 n’était pas non plus, honnêtement – donc cela ne me dérangeait pas de le marteler à plus de 240.

Les autres jeux – Spurs vs Nets et Pacers vs Bulls – viennent de déplacer un groupe juste avant le pourboire alors que les parieurs pointus entraient. C’était agréable d’être du bon côté de ces jeux, et nous essaierons de le faire à nouveau aujourd’hui .

Plongeons dans l’ardoise d’aujourd’hui et trouvons des angles.

Enregistrement sur un an:

Total: 248-231-3

Spreads: 96-94-3

Totaux: 96-104

Moneylines: 24-11

Parlays: 3-0

Accessoires: 29-22

Analyse et cotes des paris NBA

Sauter à: Cotes et analyse | Compositions de départ prévues et nouvelles sur les blessures | Accessoires de joueur | Valeurs et stratégie de DFS | Mes paris

Chances à partir de lundi et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

19 h 30 ET: Charlotte Hornets aux Atlanta Hawks (-4), 223,5

21 h ET: Toronto Raptors at Utah Jazz (-4.5), 224

21 h ET: Milwaukee Bucks à Denver Nuggets (-5,5), 221,5

Hornets at Hawks

Les Hawks sont probablement prêts pour les vacances d’été à ce stade. Dans ce qu’ils espéraient être une saison surprise au cours de laquelle ils poussent pour les séries éliminatoires, ils sont maintenant assis 19-46 et ont été terribles ces derniers temps. Au cours des deux dernières semaines, ils sont morts en dernier dans la ligue avec une note nette de -8,6.

La défense durant cette période a été terrible, ce qui n’est pas surprenant; ça a été horrible toute l’année, et ils n’ont pas vraiment de personnel formidable. Mais l’offensive a également fait un plongeon, se classant parmi les 10 derniers au cours des deux dernières semaines. Leurs récents matchs contre les Grizzlies – notes offensives de 95,2 et 84,6 – sont à peu près aussi mauvais que offensifs.