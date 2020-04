NBA et ESPN travaillent sur un concours télévisé H-O-R-S-E

Comme il semble de plus en plus improbable que le basket-ball puisse reprendre dans n’importe quel groupe pendant un temps considérable, la NBA et ses partenaires de télévision ont trouvé une sorte de solution pour le moment où ils peuvent toujours téléviser les joueurs de la NBA en faisant ce qu’ils font le mieux, mais le faire d’une manière qui respecte la distanciation sociale et ne nécessiterait pas une mise en quarantaine de masse ou un test constant des participants.

Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté samedi après-midi que son employeur et la NBA travaillaient sur une compétition télévisée HORSE mettant en vedette des joueurs de la NBA, des joueurs très probablement qui ont déjà leurs propres gymnases à domicile avec des paniers de basket-ball puisque la plupart des terrains de basket-ball publics sont fermés, ainsi que la pratique d’équipe tribunaux de l’établissement.

La seule chose dont chaque participant aurait besoin est une caméra et il serait en mesure de diffuser à partir de son gymnase à domicile. LeBron James est l’un des rares joueurs à en avoir un, tout comme son coéquipier des Lakers Anthony Davis. On ne sait pas encore si LeBron et Dwight Howard vont refaire leur compétition commerciale McDonald’s. Pendant ce temps, le MVP de la ligue en titre Giannis Antetokounmpo n’a pas joué au basket-ball ni tiré du tout.

