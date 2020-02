NBA Expert Betting Picks (jeudi 20 février) Nos paris préférés pour Grizzlies contre Kings, Heat contre Hawks, Plus

La NBA est de retour! Après près d’une semaine de congé pour la pause des étoiles, la saison régulière reprend avec une liste de six matchs jeudi. Nos experts parient sur ces rencontres spécifiques:

19 h ET: Milwaukee Bucks aux Detroit Pistons

19 h 30 ET: Miami Heat aux Atlanta Hawks

20 h ET: Charlotte Hornets aux Chicago Bulls

22 h 00 ET: Grizzlies de Memphis aux Sacramento Kings

Voir les paris qu’ils font ci-dessous.

Wob: Grizzlies chez Kings

Propager: Grizzlies -1,5

Plus / moins: 229,5

Temps: 22 h 00 ET

La ligne a ouvert Grizzlies +1,5, et le monde s’est rapidement souvenu de la règle d’or: “Sacramento ne devrait être favorisé contre personne.”

Ces premiers matchs après la pause des étoiles sont généralement bâclés parce que les joueurs sont en vacances et tout le monde a un rebond incontrôlable, mais d’après ce que j’ai vu (et surtout entendu) de Ja Morant pendant la pause: il a été enfermé à la minute il a atterri à Chicago jusqu’au moment où il est parti.

Il a parlé des querelles publiques avec Andre Iguodala, a tweeté pendant les jeux comme un chien assis en place en attendant qu’un endroit de viande tombe et est clairement prêt à revenir et à brûler les filets. Ce n’est qu’une recrue, mais je peux vous assurer qu’il ne voit pas d’autres équipes – il voit des proies.